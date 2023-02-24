Казалось, к мнению Путина немцы больше информированы, – Зеленский отреагировал на возможные покушения

Владимир Зеленский дал пресс-конференцию в годовщину полномасштабного вторжения. Немецкий журналист спросил его, почему глава государства стал чаще уезжать за границу.

И получил на этот вопрос иронический ответ. Зеленский пошутил по поводу того, что немцы лучше знают, что на уме у Путина.

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Залой раздался громкий смех

Журналист спросил его о путешествиях по всему миру. Мол, раньше президента Украины никто не видел, но очень хотел этого. Теперь же Зеленский спокойно уезжает за пределы нашего государства. Журналиста интересовало, чувствует ли он теперь больше безопасности? Известны ли ему новые планы по возможным покушениям со стороны Путина?

(Улыбнулся и покачал головой – 24 Канал) Мне казалось всегда, что к мыслям Путина немцы более информированы, чем я,

– подчеркнул Зеленский.

Президент Украины во время пресс-конференции подчеркнул, что работает над тем, чтобы страны меняли свои статусы. Чтобы те, кто был нейтральными, переходили в не нейтральные. Это позволяет приближать наше государство к победе.