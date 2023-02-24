І отримав на це питання іронічну відповідь. Зеленський пожартував щодо того, що німці краще знають, що на думці у Путіна.

Дивіться також Рік незламності: головні тези з пресконференції Зеленського в роковини вторгнення

Залою пролунав гучний сміх

Журналіст спитав його щодо подорожей по всьому світу. Мовляв, раніше президента України ніхто не бачив, але дуже хотів цього. Тепер же Зеленський спокійно виїжджає за межі нашої держави. Журналіста цікавило, чи почувається він тепер у більшій безпеці? Чи відомі йому нові плани щодо можливих замахів з боку Путіна?

(Усміхнувся й похитав головою – 24 Канал) Мені здавалося завжди, що до думок Путіна німці більш інформовані, ніж я,

– підкреслив Зеленський.

Президент України під час пресконференції підкреслив, що працює над тим, щоб країни змінювали свої статуси. Щоб ті, хто був нейтральними переходили у не нейтральні. Це дозволяє наближати нашу державу до перемоги.