Встреча с Трампом, новый раунд переговоров с Россией: основные заявления Зеленского на пресс-конференции

Владимир Зеленский сделал ряд заявлений о мирных переговорах. Президент высказал предположение о том, когда может состояться следующая трехсторонняя встреча между США, Украиной и Россией.

Президент Зеленский объявил о своей встрече с Дональдом Трампом и раскрыл подробности визита американских переговорщиков в Киев, сообщает 24 Канал.