24 Канал собрал основные заявления Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен.
Какие заявления сделали Зеленский и фон дер Ляйен 15 июля?
Председатель Еврокомиссии отметила, что пакет помощи от ЕС в размере 90 миллиардов евро уже начал действовать. Значительная часть средств будет направлена именно на развитие украинской оборонной промышленности. 30 июня Брюссель выделил первый пакет в размере 4 миллиардов евро. По словам фон дер Ляйен, это крупнейший пакет поддержки производства беспилотников, который когда-либо предоставлялся. И сегодня я хочу объявить о выделении еще 1 миллиарда евро на производство дронов. Но нужно еще больше. Именно поэтому мы только что согласовали еще 10 миллиардов евро на развитие производства дронов, самолетов и ракет, Урсула фон дер Ляйен отметила, что первым этапом в партнерстве ЕС и Украины в сфере оборонной промышленности стало новое соглашение о производстве беспилотников. Это открывает совершенно новый уровень сотрудничества. Речь идет о создании совместных предприятий, передаче технологий, инвестиций и экспертизы украинскому оборонно-промышленному комплексу, – пояснила глава ЕК. Она также подчеркнула, что цель – создать единую европейско-украинскую оборонную экосистему, объединив украинскую изобретательность, которая ежедневно проходит испытания на поле боя, с европейским опытом и промышленными возможностями. "Мы не только будем вместе разрабатывать новое поколение беспилотных систем, но и производить их быстрее, чем когда-либо прежде. Это необходимо для того, чтобы Украина получила все необходимое уже сегодня, а Европа в то же время сформировала оборонный потенциал, который понадобится ей завтра", – пояснила фон дер Ляйен. Кроме того, председатель Еврокомиссии подчеркнула, что Киев и Брюссель уже работают над расширением этой модели сотрудничества. В частности, эту модель хотят применить и в сферах противовоздушной обороны и ракетных технологий. Кроме того, планируется углубить интеграцию оборонных промышленностей Украины и ЕС. Владимир Зеленский также отметил, что 15 июля в Киеве был подписан первый документ, который станет основой большого оборонного соглашения между Украиной и Европейским союзом. Это исторический шаг в наших отношениях. Далее мы ожидаем финансовой поддержки от ЕС для реализации нашей антибаллистической программы, которую мы представили позавчера во Франции, Украинский лидер также отметил, что обсудил с Урсулой фон дер Ляйен, что необходимо сделать совместно с Европейским союзом для подготовки к зиме в нашей стране. "Энергетика остается неизменным приоритетом", – подчеркнул Зеленский. Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина работает над открытием кластеров в рамках переговоров о вступлении в Европейский Союз. Уже открыты два кластера. Шестой открыли вчера. Поздравляю наши команды и искренне благодарю всех за эту работу, Он также подчеркнул, что украинская сторона надеется на открытие всех остальных кластеров. "Сейчас мы также с нетерпением ждем, когда вступит в силу новый пакет европейских санкций. Это непросто, но мы рассчитываем на Европейский Союз и ожидаем принятия уже 21-го санкционного пакета", – сказал Зеленский.
Фон дер Ляйен объявила о выделении 11 миллиардов евро на производство дронов, самолетов и ракет
– отметила глава ЕК.
Глава Еврокомиссии рассказала, что предполагает сотрудничество с Украиной в сфере обороны
Президент рассказал об историческом документе, подписанном с ЕС
– пояснил президент.
Зеленский поблагодарил за открытие кластеров в ходе переговоров с ЕС.
– отметил президент.
Председатель Еврокомиссии отметила, что пакет помощи от ЕС в размере 90 миллиардов евро уже начал действовать. Значительная часть средств будет направлена именно на развитие украинской оборонной промышленности.
30 июня Брюссель выделил первый пакет в размере 4 миллиардов евро. По словам фон дер Ляйен, это крупнейший пакет поддержки производства беспилотников, который когда-либо предоставлялся.
И сегодня я хочу объявить о выделении еще 1 миллиарда евро на производство дронов. Но нужно еще больше. Именно поэтому мы только что согласовали еще 10 миллиардов евро на развитие производства дронов, самолетов и ракет,
Урсула фон дер Ляйен отметила, что первым этапом в партнерстве ЕС и Украины в сфере оборонной промышленности стало новое соглашение о производстве беспилотников.
Это открывает совершенно новый уровень сотрудничества. Речь идет о создании совместных предприятий, передаче технологий, инвестиций и экспертизы украинскому оборонно-промышленному комплексу, – пояснила глава ЕК.
Она также подчеркнула, что цель – создать единую европейско-украинскую оборонную экосистему, объединив украинскую изобретательность, которая ежедневно проходит испытания на поле боя, с европейским опытом и промышленными возможностями.
"Мы не только будем вместе разрабатывать новое поколение беспилотных систем, но и производить их быстрее, чем когда-либо прежде. Это необходимо для того, чтобы Украина получила все необходимое уже сегодня, а Европа в то же время сформировала оборонный потенциал, который понадобится ей завтра", – пояснила фон дер Ляйен.
Кроме того, председатель Еврокомиссии подчеркнула, что Киев и Брюссель уже работают над расширением этой модели сотрудничества.
В частности, эту модель хотят применить и в сферах противовоздушной обороны и ракетных технологий. Кроме того, планируется углубить интеграцию оборонных промышленностей Украины и ЕС.
Владимир Зеленский также отметил, что 15 июля в Киеве был подписан первый документ, который станет основой большого оборонного соглашения между Украиной и Европейским союзом.
Это исторический шаг в наших отношениях. Далее мы ожидаем финансовой поддержки от ЕС для реализации нашей антибаллистической программы, которую мы представили позавчера во Франции,
Украинский лидер также отметил, что обсудил с Урсулой фон дер Ляйен, что необходимо сделать совместно с Европейским союзом для подготовки к зиме в нашей стране.
"Энергетика остается неизменным приоритетом", – подчеркнул Зеленский.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина работает над открытием кластеров в рамках переговоров о вступлении в Европейский Союз.
Уже открыты два кластера. Шестой открыли вчера. Поздравляю наши команды и искренне благодарю всех за эту работу,
Он также подчеркнул, что украинская сторона надеется на открытие всех остальных кластеров.
"Сейчас мы также с нетерпением ждем, когда вступит в силу новый пакет европейских санкций. Это непросто, но мы рассчитываем на Европейский Союз и ожидаем принятия уже 21-го санкционного пакета", – сказал Зеленский.