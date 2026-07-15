Головні заяви Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн зібрав 24 Канал.
Які заяви зробили Зеленський та фон дер Ляєн 15 липня?
Президентка Єврокомісії зауважила, що пакет допомоги від ЄС обсягом 90 мільярдів євро вже почав працювати. Значна частина коштів буде спрямована саме на розвиток української оборонної промисловості. 30 червня Брюссель виділив перший пакет у розмірі 4 мільярдів євро. За словами фон дер Ляєн, це найбільший пакет підтримки виробництва безпілотників, який коли-небудь надавався. І сьогодні я хочу оголосити про виділення ще 1 мільярда євро на виробництво дронів. Але потрібно ще більше. Саме тому ми щойно погодили ще 10 мільярдів євро на розвиток виробництва дронів, літаків і ракет, Урсула фон дер Ляєн зазначила, що першим етапом у партнерстві ЄС та України у сфері оборонної промисловості стала нова домовленість щодо виробництва безпілотників. Це відкриває абсолютно новий рівень співпраці. Йдеться про створення спільних підприємств, передачу технологій, інвестицій та експертизи українському оборонно-промисловому комплексу, – пояснила лідерка ЄК. Вона також наголосила, що мета – створити єдину європейсько-українську оборонну екосистему, поєднавши українську винахідливість, яка щодня проходить випробування на полі бою, з європейським досвідом та промисловими можливостями. "Ми не лише разом розроблятимемо нове покоління безпілотних систем, а й вироблятимемо їх швидше, ніж будь-коли раніше. Це потрібно для того, щоб Україна отримала все необхідне вже сьогодні, а Європа водночас сформувала оборонні спроможності, які знадобляться їй завтра", – пояснила фон дер Ляєн. Окрім того, президентка Єврокомісії підкреслила, що Київ та Брюссель уже працюють над розширенням цієї моделі співпраці. Зокрема, цю модель хочуть застосувати й у сферах протиповітряної оборони та ракетних технологій. Крім того, планується поглибити інтеграцію оборонних промисловостей України та ЄС. Володимир Зеленський також зауважив, що 15 липня у Києві був підписаний перший документ, який стане основою великої оборонної угоди між Україною та Європейським Союзом. Це історичний крок у наших відносинах. Далі ми очікуємо фінансової підтримки від ЄС для реалізації нашої антибалістичної програми, яку ми презентували позавчора у Франції, Український лідер також зазначив, що обговорив з Урсулою фон дер Ляєн, що необхідно зробити спільно з Європейським Союзом для підготовки до зими у нашій країні. "Енергетика залишається незмінним пріоритетом", – наголосив Зеленський. Володимир Зеленський наголосив, що Україна працює над відкриттям кластерів у переговорах щодо вступу до Європейського Союзу. Уже відкрито два кластери. Шостий відкрили вчора. Вітаю наші команди та щиро дякую всім за цю роботу, Він також наголосив, що українська сторона сподівається на відкриття всіх інших кластерів. "Зараз ми також дуже очікуємо, що запрацює новий пакет європейських санкцій. Це непросто, але ми розраховуємо на Європейський Союз і очікуємо ухвалення вже 21-го санкційного пакета", – сказав Зеленський.
Фон дер Ляєн оголосила про виділення 11 мільярда євро на виробництво дронів, літаків та ракет
– зазначила очільниця ЄК.
Очільниця Єврокомісії розкрила, що передбачає оборонна співпраця з Україною
Президент розповів про історичний документ, який підписали з ЄС
– пояснив президент.
Зеленський подякував за відкриття кластерів у переговорах з ЄС.
– зауважив президент.
Президентка Єврокомісії зауважила, що пакет допомоги від ЄС обсягом 90 мільярдів євро вже почав працювати. Значна частина коштів буде спрямована саме на розвиток української оборонної промисловості.
30 червня Брюссель виділив перший пакет у розмірі 4 мільярдів євро. За словами фон дер Ляєн, це найбільший пакет підтримки виробництва безпілотників, який коли-небудь надавався.
І сьогодні я хочу оголосити про виділення ще 1 мільярда євро на виробництво дронів. Але потрібно ще більше. Саме тому ми щойно погодили ще 10 мільярдів євро на розвиток виробництва дронів, літаків і ракет,
Урсула фон дер Ляєн зазначила, що першим етапом у партнерстві ЄС та України у сфері оборонної промисловості стала нова домовленість щодо виробництва безпілотників.
Це відкриває абсолютно новий рівень співпраці. Йдеться про створення спільних підприємств, передачу технологій, інвестицій та експертизи українському оборонно-промисловому комплексу, – пояснила лідерка ЄК.
Вона також наголосила, що мета – створити єдину європейсько-українську оборонну екосистему, поєднавши українську винахідливість, яка щодня проходить випробування на полі бою, з європейським досвідом та промисловими можливостями.
"Ми не лише разом розроблятимемо нове покоління безпілотних систем, а й вироблятимемо їх швидше, ніж будь-коли раніше. Це потрібно для того, щоб Україна отримала все необхідне вже сьогодні, а Європа водночас сформувала оборонні спроможності, які знадобляться їй завтра", – пояснила фон дер Ляєн.
Окрім того, президентка Єврокомісії підкреслила, що Київ та Брюссель уже працюють над розширенням цієї моделі співпраці.
Зокрема, цю модель хочуть застосувати й у сферах протиповітряної оборони та ракетних технологій. Крім того, планується поглибити інтеграцію оборонних промисловостей України та ЄС.
Володимир Зеленський також зауважив, що 15 липня у Києві був підписаний перший документ, який стане основою великої оборонної угоди між Україною та Європейським Союзом.
Це історичний крок у наших відносинах. Далі ми очікуємо фінансової підтримки від ЄС для реалізації нашої антибалістичної програми, яку ми презентували позавчора у Франції,
Український лідер також зазначив, що обговорив з Урсулою фон дер Ляєн, що необхідно зробити спільно з Європейським Союзом для підготовки до зими у нашій країні.
"Енергетика залишається незмінним пріоритетом", – наголосив Зеленський.
Володимир Зеленський наголосив, що Україна працює над відкриттям кластерів у переговорах щодо вступу до Європейського Союзу.
Уже відкрито два кластери. Шостий відкрили вчора. Вітаю наші команди та щиро дякую всім за цю роботу,
Він також наголосив, що українська сторона сподівається на відкриття всіх інших кластерів.
"Зараз ми також дуже очікуємо, що запрацює новий пакет європейських санкцій. Це непросто, але ми розраховуємо на Європейський Союз і очікуємо ухвалення вже 21-го санкційного пакета", – сказав Зеленський.