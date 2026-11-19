В Берлине состоялась совместная пресс-конференция Владимира Зеленского и лидеров "Коалиции желающих" по итогам многостороннего саммита. Партнеры обсудили укрепление ПВО Украины, новые пакеты финансирования и формат будущих мирных переговоров.

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В Берлине состоялся саммит лидеров "Коалиции желающих" с участием почти 40 международных делегаций. Главной целью встречи стала выработка долгосрочных гарантий безопасности для Украины, обеспечение устойчивости украинской инфраструктуры перед зимой и координация дальнейших дипломатических усилий.

К обсуждениям в Канцелярии федерального канцлера присоединились американские специальные посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Лидеры подчеркнули, что любой переговорный процесс должен проходить при непосредственном участии Украины и европейских партнеров, опираясь на сильную позицию на поле боя.

По итогам встреч союзники договорились об усилении противовоздушной и противобаллистической обороны, подготовке новых пакетов военной помощи и дальнейшей работе военных советников над формированием архитектуры безопасности.