Никто меня не понимал, – военная искренне рассказала о возвращении на фронт после беременности

Военнослужащая Анастасия Муцей до беременности была боевым медиком. После рождения ребенка решила вернуться в армию, из-за чего столкнулась с волной критики.

Об этом военнослужащая, пресс-офицер полка "Айдар" Анастасия Муцей рассказала в эксклюзивном интервью 24 Каналу, отметив, что когда видится со своим маленьким сыном и тот ее обнимает, то каждый раз у нее возникают сомнения, правильное ли решение она приняла. Говорит, что конфликт внутри матери и воина у нее будет всегда.

Смотрите также: Говорят женщинам "Иди на фронт", а на боевую должность не берут, – "Юнга" о стереотипах в армии

О чувстве вины перед собратьями

Анастасия Муцей отметила, что каждый военный, который возвращается с войны, сталкивается с непониманием гражданского мира. По ее словам, в реабилитационном центре военным нужно от 8 месяцев для того, чтобы пройти адаптацию. Говорит, когда вернулась с фронта, то чувствовала вину перед своими собратьями за то, что была беременна, за то, что оставила армию и пошла воспитывать ребенка.

Мысли о том, чтобы вернуться назад, у меня возникли, когда ребенку было 3 месяца, но я понимала что она еще очень маленькая. Возможно, если бы я нашла правильных специалистов, проработала это желание, я бы осталась с сыном. Но мой путь другой, я вернулась в армию,

– поделилась Муцей.

Пресс-офицер полка "Айдар" рассказала, что в поезде познакомилась с ветераном войны, который работает в реабилитационном центре Unbroken. Он рассказал, что каждый просит пришить ему ногу или руку, чтобы пойти дальше воевать. То есть военный проходит в гражданской жизни такой период, когда рядом с ним должен быть специалист, чтобы адаптация протекала правильно.

Муцей констатировала, что в ее случае этого не было сделано. Говорит, что осталась одна с ребенком на руках и не знала как решить свои проблемы, найти себя в гражданском мире.

"Только продолжать волонтерить мне было недостаточно. Казалось, что я не делаю все, что могу для победы Украины. Чтобы утолить внутреннюю пустоту, которую я почувствовала когда перестала быть военной, я вернулась в армию. Мы сейчас воюем для того, чтобы наши дети не делали этого в будущем и не видели тех ужасов войны, которые видели их родители", – озвучила Муцей.

После рождения сына снова в армию: как реагировал муж?

Раньше женщина служила как боевой медик. Сейчас как пресс-офицер полка "Айдар". Она подчеркнула, что намеренно выбрала безопасную должность, ведь в голове уже была мысль, что цена ее жизни теперь гораздо выше, чем была до появления ребенка. Анастасия Муцей отметила, что осознает, что уже не имеет права настолько рисковать, как раньше, потому что имеет сына и несет ответственность за него.

Когда военная приняла решение вернуться в армию, муж сказал ей, что ему это не нравится и не поддержал. Однако заметил на том, что понимает ее чувства и поступил бы так же, поэтому заверил, что будет рядом.

"Мне было важно это услышать, потому что все, с кем я говорила на эту тему, меня не понимали. Все говорили, что я хочу убежать от материнского долга. После телевизионного шоу ("Супермама") я получила очень много слов поддержки. Особенно много писали девушки-военные, которые сейчас находятся в декрете, они говорили, что у них такие же мысли", – рассказала Муцей.

Главные хейтеры стали женщины

Больше всего, по словам Анастасии Муцей, хейта от своего решения она получила от женщин, которые говорили ей, что она якобы плохая мать. Военная поделилась, что в соцсетях одна девушка постоянно писала им сообщения со словами о том, что она "променяла ребенка на не боевую должность". Типа если бы женщина вернулась на боевую должность, то это можно было бы оправдать.

Мне писали, что я не могу и не умею быть матерью, что у меня нет материнского инстинкта. Я и не прошу, чтобы меня кто-то понял, мне это не нужно. Просто есть такая реальность, когда женщина может оставить ребенка и поехать на войну, продолжать дело, которым она занималась до рождения малыша. А есть другая реальность, когда женщины не могут даже представить себе этого в голове,

– озвучила Муцей.

Подытоживая, пресс-офицер полка "Айдар" с теплотой рассказала, что ее малыш очень быстро развивается. Говорит, что бывают периоды, когда получает задание вне гарнизона и имеет возможность приехать увидеться с сыном. По ее словам, каждый раз, когда смотрит на своего малыша, то замечает, как он меняется, какие новые навыки демонстрирует. Она добавила, что, как мать, имеет бремя от своего решения вернуться в армию и будет нести его в течение всего периода своей службы.

Муцей о первом боевом опыте и самом тяжелом моменте на войне

Напомним, что ранее Анастасия Муцей рассказала, что до начала войны не имела опыта военной службы, в то время ей было 22 года, она жила в столице. Девушка сразу приняла решение присоединились к движению сопротивления. Сначала пошла записаться в ТрО, но ее тогда серьезно не восприняли, отправили домой. В ноябре 2022 года она все же пополнила ряды ВСУ, была в составе боевой роты. То, что увидела во время первого выхода на передовую, ее шокировало, говорит, что было ощущение, будто попала в компьютерную игру.

Самым сложным моментом на войне для военной стал период после штурма в районе Андреевки, который длился в течение суток. Говорит, что тот выход считает для себя переломным. По ее словам, тогда пережила самый большой стресс, после которого почувствовала, что сломалась морально. В тот день Муцей получила ранение, ждала эвакуации. Тогда у нее были мысли, что уже с этого боевого задания шансов вернуться нет.