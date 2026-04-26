Про це військовослужбовиця, пресофіцерка полку "Айдар" Анастасія Муцей розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу, наголосивши на тому, що коли бачиться зі своїм маленьким сином і той її обіймає, то щоразу в неї виникають сумніви, чи правильне рішення вона ухвалила. Каже, що конфлікт всередині матері й воїна в неї буде завжди.

Про відчуття провини перед побратимами

Анастасія Муцей зазначила, що кожен військовий, який повертається з війни, стикається з нерозумінням цивільного світу. З її слів, в реабілітаційному центрі військовим потрібно від 8 місяців для того, щоб пройти адаптацію. Каже, коли повернулась з фронту, то відчувала провину перед своїми побратимами за те, що була вагітна, за те, що залишила військо і пішла виховувати дитину.

Думки про те, аби повернутися назад, в мене виникли, коли дитині було 3 місяці, але я розуміла що вона ще дуже маленька. Можливо, якби я знайшла правильних спеціалістів, пропрацювала це бажання, я б залишилась з сином. Але мій шлях інший, я повернулась до війська,

– поділилась Муцей.

Пресофіцерка полку "Айдар" розповіла, що у потягу познайомилась з ветераном війни, який працює в реабілітаційному центрі Unbroken. Він розповів, що кожен просить пришити йому ногу чи руку, аби піти далі воювати. Тобто військовий проходить у цивільному житті такий період, коли поруч з ним має бути спеціаліст, аби адаптація протікала правильно.

Муцей констатувала, що в її випадку цього не було зроблено. Каже, що залишилась одна з дитиною на руках і не знала як розв'язати свої проблеми, знайти себе у цивільному світі.

"Тільки продовжувати волонтерити мені було недостатньо. Здавалося, що я не роблю все, що можу для перемоги України. Щоб вгамувати внутрішню порожнечу, яку я відчула коли перестала бути військовою, я повернулась у військо. Ми зараз воюємо для того, щоб наші діти не робили цього в майбутньому і не бачили тих жахів війни, які бачили їх батьки", – озвучила Муцей.

Після народження сина знову до війська: як реагував чоловік?

Раніше жінка служила як бойова медикиня. Зараз як пресофіцер полку "Айдар". Вона підкреслила, що навмисно обрала безпечнішу посаду, адже в голові вже була думка, що ціна її життя тепер набагато вища, ніж була до появи дитини. Анастасія Муцей наголосила, що усвідомлює, що вже не має права настільки ризикувати, як раніше, бо має сина і несе відповідальність за нього.

Коли військова ухвалила рішення повернутись до війська, чоловік сказав їй, що йому це не подобається і не підтримав. Однак зауважив на тому, що розуміє її відчуття і вчинив би так само, тому запевнив, що буде поруч.

"Мені було важливо це почути, бо всі, з ким я говорила на цю тему, мене не розуміли. Всі казали, що я хочу втекти від материнського обов'язку. Після телевізійного шоу ("Супермама") я отримала дуже багато слів підтримки. Особливо багато писали дівчата-військові, які зараз перебувають у декреті, вони казали, що в них такі ж думки", – розповіла Муцей.

Головні хейтери стали жінки

Найбільше, зі слів Анастасії Муцей, хейту від свого рішення вона отримала від жінок, які казали їй, що вона нібито погана мати. Військова поділилась, що в соцмережах одна дівчина постійно писала їх повідомлення зі словами про те, що вона "проміняла дитину на не бойову посаду". Типу якби жінка повернулась на бойову посаду, то це можна було б виправдати.

Мені писали, що я не можу і не вмію бути матір'ю, що в мене немає материнського інстинкту. Я і не прошу, щоб мене хтось зрозумів, мені це не потрібно. Просто є така реальність, коли жінка може залишити дитину і поїхати на війну, продовжувати справу, якою вона займалась до народження малюка. А є інша реальність, коли жінки не можуть навіть уявити собі цього в голові,

– озвучила Муцей.

Підсумовуючи, пресофіцерка полку "Айдар" з теплотою розповіла, що її малюк дуже швидко розвивається. Каже, що бувають періоди, коли отримує завдання поза гарнізоном та має змогу приїхати побачитись з сином. З її слів, щоразу, коли дивиться на свою малечу, то помічає, як він змінюється, які нові навички демонструє. Вона додала, що, як матір, має тягар від свого рішення повернутися у військо і нестиме його протягом всього періоду своєї служби.

Муцей про перший бойовий досвід та найважчу мить на війні

Нагадаємо, що раніше Анастасія Муцей розповіла, що до початку війни не мала досвіду військової служби, на той час їй було 22 роки, вона жила у столиці. Дівчина одразу ухвалила рішення долучились до руху спротиву. Спочатку пішла записатись в ТрО, але її тоді серйозно не сприйняли, відправили додому. У листопаді 2022 року вона все ж поповнила лави ЗСУ, була у складі бойової роти. Те, що побачила під час першого виходу на передову, її шокувало, каже, що було відчуття, ніби потрапила в комп'ютерну гру.

Найскладнішою миттю на війні для військової став період після штурму в районі Андріївки, який тривав протягом доби. Каже, що той вихід вважає для себе переломним. З її слів, тоді пережила найбільший стрес, після якого відчула, що зламалась морально. Того дня Муцей отримала поранення, чекала на евакуацію. Тоді в неї були думки, що вже з цього бойового завдання шансів повернутися немає.