Военнослужащая, пресс-офицер полка "Айдар" Анастасия Муцей в эфире 24 Канала рассказала, что именно этот выход стал для нее переломным. После него ей пришлось проходить психологическое лечение, хотя оставлять службу или менять должность она не планировала.

Первый штурм возле Андреевки стал для нее переломным

Самым тяжелым моментом на войне для нее стал не первый выход на ноль, а первый штурмовой выход возле Андреевки. До этого во время боевых задач она не позволяла себе паниковать, но именно там, после перехода из обороны к штурмовым действиям вместе с 92-й бригадой, впервые почувствовала, что морально ломается.

Самый стрессовый момент на поле боя, когда я потом морально сломалась, – это был наш первый штурмовой выход возле Андреевки. Он меня прям сломал,

– вспомнила Муцей.

Во время этого боя все вокруг были ранены, ранения получила и она сама, а когда будет эвакуация, никто не понимал. Над позицией уже работали дроны, по ним била артиллерия, а бойцам приходилось сидеть под открытым небом и ждать в условиях, когда ситуация стремительно выходила из-под контроля.

Я понимала, что мы из этой боевой задачи не выйдем. Никто. Я просто понимала, что это невозможно – туда зайти и оттуда выйти,

– рассказала военная.

Несмотря на это, группа все же вышла из того боя, хотя сама она до сих пор не может объяснить, как именно это удалось. Уже после штурма их меняли бойцы 92-й бригады, а среди своих тогда не было ни одного невредимого, кроме командира.

Штурм затянулся на сутки и превратился в хаос

Задачей было зачистить 100 метров посадки, но пройти удалось только 50. Далее пришлось выбивать оккупантов из этой полосы, отбиваться от контрштурмов и держаться в условиях, когда ситуация становилась все менее управляемой.

Это была штурмовая задача. Мы должны были зачистить 100 метров, но смогли зачистить 50. Мы выбивали оккупантов из посадки, а они потом шли в контрштурмы,

– вспомнила Муцей.

Самое трудное было то, что операция, рассчитанная примерно на пять часов, растянулась на целые сутки. Другие группы должны были дойти и закрепиться, но по дороге у них возникли проблемы, поэтому пришлось сидеть на позиции без воды, без еды и без понимания, когда ситуация изменится.

Важно! На Покровском направлении россияне продолжают давить малыми штурмовыми группами. По словам Владимира Назаренко, враг пытается просачиваться между позициями через посадки и укрытия, а свое технологическое отставание перекрывает массовостью. В то же время килзона на этом участке расширяется из-за активного применения дронов, а большинство таких штурмов Силы обороны Украины срывают еще во время выдвижения.

Она вспомнила, что в подразделении уже не было тяжелого вооружения, потому что один из бойцов просто не выдержал напряжения, выбросил пулемет и начал говорить вещи, которые никто не мог объяснить. Для нее это был момент, когда хаос стал уже не фигурой речи, а реальностью, в которой ломались даже те, кого трудно было заменить.

Мы сидели сутки. У нас не было воды, у нас не было еды. Я помню, что хотела выпить антибиотик, потому что сильно было лицо порвано, а я не могла глотнуть таблетку, потому что не было вообще воды,

– рассказала военная.

Когда они уже выходили, пришлось идти не посадкой, как того требуют все правила, а открытым полем, потому что в противном случае шансов выжить, по ее словам, почти не было. Параллельно в посадку падали FPV, рядом лежало большое количество тел россиян, а артиллерия наводилась на поле, которым группа отходила.

После штурма ей пришлось лечиться психологически

На этот штурм наложилась еще и смерть ее лучшего друга на Запорожском направлении, о которой она узнала за несколько дней до выхода. После этого, по ее словам, удар по психике оказался настолько сильным, что началось расстройство адаптации, и ей пришлось примерно полтора месяца проходить лечение.

Это все сильно дало мне по мозгам, у меня случилось расстройство адаптации, и я проходила психологическое лечение около полутора месяцев,

– вспомнила Муцей.

Сначала она лечилась в клинике ментального здоровья в Харькове, а потом проходила реабилитацию в центре "Лесная поляна" под Киевом. Менять должность или оставлять службу тогда не хотела, потому что понимала, что ей нужно не уйти из армии, а восстановить себя психологически. Острее всего это проявилось уже после возвращения, когда сначала все вроде было нормально и все держались на эмоциях от того, что выжили. Но в какой-то момент она зашла в свою комнату в прифронтовом селе и больше не смогла из нее выйти, потому что ей стало страшно даже просто появиться на улице или заговорить с людьми.

Меня очень резко замкнуло, и я не понимала, что это такое. Мне было страшно общаться с людьми, мне было страшно выйти из комнаты,

– рассказала военная.

Тогда она написала командиру, что чувствует, будто с ней что-то не так, а потом сама нашла через соцсети частную клинику, где ее бесплатно пролечили, изменили антидепрессанты, прокапали и уже после этого отправили на дальнейшую реабилитацию. После лечения она вернулась к службе.

