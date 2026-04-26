Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Каролин Левитт уходит в декретный отпуск. Сейчас о замене пресс-секретаря Трампа ничего не сообщается.

Каролин Левитт ожидает рождения второго ребенка. Об этом сообщили в AFP.

Кто сможет заменить пресс-секретаря?

Каролин Левитт, 28-летняя пресс-секретарь Трампа, уходит в декретный отпуск. Она сообщила журналистам, что проведет последнюю пресс-конференцию, потому что "вот-вот родит".

Увидимся очень скоро. Я знаю, что вы будете в очень надежных руках с моей командой здесь, в Белом доме. И я знаю, что у всех вас лично есть номер телефона президента,

– пошутила Левитт.

В The Barron's отметили, что Белый дом не сообщил информацию о замене пресс-секретаря, однако, вероятно, некоторые чиновники смогут проводить пресс-конференции на время отсутствия Левитт.

Что известно о Каролин Левитт?

Левитт уже воспитывает сына, который родился в июле 2024 года. В 28 лет она стала самой молодой, кто занял должность пресс-секретаряи президента США.

Она замужем за Николасом Риччо – разработчиком в сфере недвижимости. В издании отметили, что пресс-секретарь всегда умело отвечала на вопросы журналистов, но порой прибегала к "резкой риторике".

