Пресс-секретарь Трампа уходит в декретный отпуск
Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Каролин Левитт уходит в декретный отпуск. Сейчас о замене пресс-секретаря Трампа ничего не сообщается.
Каролин Левитт ожидает рождения второго ребенка. Об этом сообщили в AFP.
Кто сможет заменить пресс-секретаря?
Каролин Левитт, 28-летняя пресс-секретарь Трампа, уходит в декретный отпуск. Она сообщила журналистам, что проведет последнюю пресс-конференцию, потому что "вот-вот родит".
Увидимся очень скоро. Я знаю, что вы будете в очень надежных руках с моей командой здесь, в Белом доме. И я знаю, что у всех вас лично есть номер телефона президента,
– пошутила Левитт.
В The Barron's отметили, что Белый дом не сообщил информацию о замене пресс-секретаря, однако, вероятно, некоторые чиновники смогут проводить пресс-конференции на время отсутствия Левитт.
Что известно о Каролин Левитт?
Левитт уже воспитывает сына, который родился в июле 2024 года. В 28 лет она стала самой молодой, кто занял должность пресс-секретаряи президента США.
Она замужем за Николасом Риччо – разработчиком в сфере недвижимости. В издании отметили, что пресс-секретарь всегда умело отвечала на вопросы журналистов, но порой прибегала к "резкой риторике".
Последние новости о пресс-секретаре Трампа и ее заявлениях
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт молится со своими коллегами перед каждым пресс-брифингом. Видео с молитвой Левитт распространил телеканал Fox News, а впервые опубликовала Марго Мартин.
Кэролайн Левитт заявила, что Соединенные Штаты не могут бесконечно поставлять оружие для Украины. Несмотря на это, США продолжают предоставлять или продавать вооружение Украине через механизмы НАТО.
Китай увеличивает импорт американского этана до рекордных 800 тысяч тонн из-за войны в Иране, что нарушила поставки нефти и газа. Каролин Левитт сообщила, что встреча американского и китайского лидеров состоится в Пекине 14 – 15 мая.