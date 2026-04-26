Каролін Левітт очікує народження другої дитини. Про це повідомили в AFP.

Хто зможе замінити речницю?

Каролін Левітт, 28-річна речниця Трампа, йде у декретну відпустку. Вона повідомила журналістам, що проведе останню пресконференцію, бо "ось-ось народить".

Побачимось дуже скоро. Я знаю, що ви будете в дуже надійних руках з моєю командою тут, у Білому домі. І я знаю, що у всіх вас особисто є номер телефону президента,

– пожартувала Левітт.

В The Barron's зазначили, що Білий дім не повідомив інформацію про заміну речниці, проте, ймовірно, деякі високопосадовці зможуть проводити пресконференції на час відсутності Левітт.

Що відомо про Каролін Левітт?

Левітт уже виховує сина, який народився в липні 2024 року. У 28 років вона стала наймолодшою, хто обійняв посаду речниці президента США.

Вона одружена з Ніколасом Річчо – розробником у сфері нерухомості. У виданні зазначили, що прес-секретарка завжди уміло відповідала на запитання журналістів, але часом вдавалася до "різкої риторики".

