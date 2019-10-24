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      Сколько стоил пресс-марафон Зеленского: цифра

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      Пресс-марафон Зеленского стоил почти полмиллиона гривен
      Пресс-марафон Зеленского стоил почти полмиллиона гривен / Getty Images

      Государственное управление делами потратило 373 тысяч гривен на проведение пресс-марафона Владимира Зеленского 10 октября.

      В ответе на запрос "Украинских новостей" в ГУД отметили, что деньги потратили на ресторанное обслуживание и услуги по техническому обеспечению.

      Читайте также: Поездка Зеленского в США обошлась в 7,3 миллиона гривен

      На ресторанное обслуживание потратили 174 тысяч 396 гривен. На видео и аудиосъемки трансляции потратили 198 тысяч 529 гривен.

      Документы на оплату других услуг, связанных с проведением мероприятия, не поступали.

      гроші зеленський пресмарафон
      Ответ на запрос / Фото: "Украинские новости"

      Как произошел пресс-марафон Зеленского?

      Президент Украины общался более 14 часов с представителями СМИ в фуд-холле Kyiv Food Market. Пресс-марафон стал самым длинным в мире.

      Журналистов запускали к президенту на полчаса группами по 7-10 человек. 300 журналистов успели поставить пол тысячи вопросов. Мысли медийщиков разделились: одни считают эту встречу интересной и необычной, другие – унизительной и нерезультативной.

      Главные тезисы, о чем говорил президент Украины во время пресс-марафона – читайте здесь.

      Полное видео пресс-марафона – смотрите здесь.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Пресс-марафон Зеленского СМИ Журналисты
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