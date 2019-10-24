Сколько стоил пресс-марафон Зеленского: цифра

Государственное управление делами потратило 373 тысяч гривен на проведение пресс-марафона Владимира Зеленского 10 октября.

В ответе на запрос "Украинских новостей" в ГУД отметили, что деньги потратили на ресторанное обслуживание и услуги по техническому обеспечению.

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На ресторанное обслуживание потратили 174 тысяч 396 гривен. На видео и аудиосъемки трансляции потратили 198 тысяч 529 гривен.

Документы на оплату других услуг, связанных с проведением мероприятия, не поступали.



Ответ на запрос / Фото: "Украинские новости"

Как произошел пресс-марафон Зеленского?

Президент Украины общался более 14 часов с представителями СМИ в фуд-холле Kyiv Food Market. Пресс-марафон стал самым длинным в мире.

Журналистов запускали к президенту на полчаса группами по 7-10 человек. 300 журналистов успели поставить пол тысячи вопросов. Мысли медийщиков разделились: одни считают эту встречу интересной и необычной, другие – унизительной и нерезультативной.

Главные тезисы, о чем говорил президент Украины во время пресс-марафона – читайте здесь.



Полное видео пресс-марафона – смотрите здесь.