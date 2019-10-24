Скільки коштував пресмарафон Зеленського: цифра

Державне управління справами витратило 373 тисячі гривень на проведення пресмарафону Володимира Зеленського 10 жовтня.

У відповіді на запит "Українських новин" у ДУС зазначили, що гроші витратили на ресторанне обслуговування та послуги з технічного забезпечення.

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На ресторанне обслуговування витратили 174 тисячі 396 гривень. На відео та аудіозйомки і трансляції витратили 198 тисяч 529 гривень.

Документи на оплату інших послуг, пов'язаниз з проведенням заходу, не надходили.



Відповідь на запит/ Фото: "Українські новини"

Як відбувся пресмарафон Зеленського?

Президент України спілкувався понад 14 годин з представниками ЗМІ в фуд-холі Kyiv Food Market. Пресмарафон став найдовшим у світі.

Журналістів запускали до президента на пів години групами по 7-10 людей. 300 журналістів встигли поставити пів тисячі питань. Думки медійників розділилися: одні вважають цю зустріч цікавою та незвичною, інші – принизливою та нерезультативною.

Головні тези, про що говорив президент України під час пресмарафону – читайте тут.



Повне відео з пресмарафону – дивіться тут.