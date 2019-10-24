14:43
24 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кримінальний рекорд Кадирова. РПЦ-шоу
      Вєсті Кремля
      21:22, 23 жовтня
      Вєсті.UA: Детектор брехні для "слуг народу". Падіння Матіоса
      Вєсті.UA
      19:34, 23 жовтня
      Чому Шулявський міст ніяк не можуть добудувати та куди поділися мільйони: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Скільки коштував пресмарафон Зеленського: цифра

      420 Читать новость на русском
      Пресмарафон Зеленського коштував майже пів мільйона гривень
      Пресмарафон Зеленського коштував майже пів мільйона гривень / Getty Images

      Державне управління справами витратило 373 тисячі гривень на проведення пресмарафону Володимира Зеленського 10 жовтня.

      У відповіді на запит "Українських новин" у ДУС зазначили, що гроші витратили на ресторанне обслуговування та послуги з технічного забезпечення.

      Читайте також: Поїздка Зеленського у США обійшлася у 7,3 мільйони гривень

      На ресторанне обслуговування витратили 174 тисячі 396 гривень. На відео та аудіозйомки і трансляції витратили 198 тисяч 529 гривень.

      Документи на оплату інших послуг, пов'язаниз з проведенням заходу, не надходили.

      гроші зеленський пресмарафон
      Відповідь на запит/ Фото: "Українські новини"

      Як відбувся пресмарафон Зеленського?

      Президент України спілкувався понад 14 годин з представниками ЗМІ в фуд-холі Kyiv Food Market. Пресмарафон став найдовшим у світі.

      Журналістів запускали до президента на пів години групами по 7-10 людей. 300 журналістів встигли поставити пів тисячі питань. Думки медійників розділилися: одні вважають цю зустріч цікавою та незвичною, інші – принизливою та нерезультативною.

      Головні тези, про що говорив президент України під час пресмарафону – читайте тут.

      Повне відео з пресмарафону – дивіться тут.

      blog_ava
      У "Слузі народу" відверто розповіли про конфлікти з Кабміном
      сьогодні
      3405
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Пресмарафон Зеленського Журналісти ЗМІ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      России не избежать ответственности за войну, или Судьба Кремля в руках Украины
      сьогодні , 12:05 России не избежать ответственности за войну, или Судьба Кремля в руках Украины
      Юрій Шуліпа 1314
      Сдача курдов: кто следующий может пострадать от дружбы с Трампом?
      сьогодні , 10:01 Сдача курдов: кто следующий может пострадать от дружбы с Трампом?
      Блог Медіа 1114
      Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?
      сьогодні , 09:54 Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?
      Світлана Попова 1726
      Чому лихоманить "слуг народу" і як боротимуться з "паршивими вівцями" у фракції
      сьогодні , 08:40 Чому лихоманить "слуг народу" і як боротимуться з "паршивими вівцями" у фракції
      Володимир Фесенко 1233
      Зарплати в Україні: у кого заробіток зменшився
      сьогодні , 06:40 Зарплати в Україні: у кого заробіток зменшився
      Вероніка Климська 4344
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук