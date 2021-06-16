Пресс-конференция Байдена после встречи с Путиным: онлайн-трансляция

Джо Байден вышел на пресконференцию по итогам встречи с Владимиром Путиным. Разговор состоялся 16 июня в Женеве.
Еще за несколько дней до встречи Байден сообщил, что совместной пресс-конференции с Путиным у него не будет. Президент США отметил, что не хочет превращать встречу в так называемый конкурс, кто лучше умеет выступать перед камерами.
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Байден заверил, что расскажет представителям СМИ всю необходимую информацию.
В то же время он не хотел, чтобы чрезмерное внимание акцентировали именно на деталях совместной пресс-конференции: например, пожимали ли собеседники друг другу руку или кто больше говорил.
Онлайн-трансляция пресс-конференции Байдена: смотрите видео
Байден и Путин прибыли в Женеву накануне
- Президент США Джо Байден прилетел в Женеву в рамках своей европейской поездки. В частности, за несколько дней до разговора с Путиным лидер Штатов также встретился с королевой Великобритании Елизаветой II.
- В Женеве Байдена встретили очень тепло. Когда президентский кортеж проезжал через кантон Гран-Саконекс, люди махали руками и выкрикивали слова приветствия.
- Между тем прибытие Путина не обошлось без курьезов. Самолет российского президента был вынужден час кружить над местными озерами. Все потому, что в аэропорту в это время приземлялся самолет Байдена.