Пресс-конференция Байдена после встречи с Путиным: онлайн-трансляция

Джо Байден вышел на пресконференцию по итогам встречи с Владимиром Путиным. Разговор состоялся 16 июня в Женеве.

Еще за несколько дней до встречи Байден сообщил, что совместной пресс-конференции с Путиным у него не будет. Президент США отметил, что не хочет превращать встречу в так называемый конкурс, кто лучше умеет выступать перед камерами.

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Байден заверил, что расскажет представителям СМИ всю необходимую информацию.

В то же время он не хотел, чтобы чрезмерное внимание акцентировали именно на деталях совместной пресс-конференции: например, пожимали ли собеседники друг другу руку или кто больше говорил.

Онлайн-трансляция пресс-конференции Байдена: смотрите видео

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