Ще за декілька днів до зустрічі Байден повідомив, що спільної пресконференції з Путіним у нього не буде. Президент США зауважив, що не хоче перетворювати зустріч у так званий конкурс, хто краще вміє виступати перед камерами.
Зауважте Зеленський шкодує, що не зустрівся з Байденом до його саміту з Путіним
Байден запевнив, що розповість представникам ЗМІ усю необхідну інформацію.
Водночас він не хотів, щоб надмірну увагу акцентували саме на деталях спільної пресконференції: наприклад, чи потискали співрозмовник один одному руку або хто більше говорив.
Онлайн-трансляція пресконференції Байдена: дивіться відео
Байден та Путін прибули до Женеви напередодні
- Президент США Джо Байден прилетів до Женеви у межах своєї європейської поїздки. Зокрема, за декілька днів до розмови з Путіним лідер Штатів також зустрівся з королевою Великої Британії Єлизаветою II.
- У Женеві Байдена зустріли дуже тепло. Коли президентський кортеж проїжджав через кантон Гран-Саконекс люди махали руками та вигукували слова привітання.
- Тим часом прибуття Путіна не обійшлося без курйозів. Літак російського президента був змушений годину кружляти над місцевими озерами. Усе тому, що в аеропорту у цей час приземлявся літак Байдена.