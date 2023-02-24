Это слабая позиция, – Зеленский государствам, которые не поддержали резолюцию по Украине в ООН

Более 140 стран на Генассамблее ООН поддержали украинскую формулу мира. Глава государства Владимир Зеленский обратился к государствам, которые не поддержали резолюцию по Украине.

В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля, Владимир Зеленский начал пресс-конференцию для СМИ.

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Зеленский о работе украинских дипломатов и СМИ

Глава государства подчеркнул, что не все смогут понять ту боль, которую пережили и переживают украинцы во время войны. Поэтому руководство страны пытается донести всему миру, что происходит в Украине.

Неужели обязательно нужна война и потери, война и пытки, война и изнасилование? Неужели это должно прийти в каждый дом мира, чтобы люди оценили последствия этой кровавой войны?

– подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что мнения российского руководства "несколько больны". Однако украинские дипломаты, журналисты пытаются донести правду до всего мира. "Но сложно доносить тем, кто против", – утверждает президент.

Глава государства отмечает, что все работают над этим. Он отметил, что 140 стран на Генассамблее ООН поддержали украинскую формулу мира.

Украине нужно делать шаги вперед навстречу странам африканского континента. Я считаю, что мы плохо сотрудничали долгие-долгие годы. Это большая ошибка, – добавил Зеленский.

Также глава государства подчеркнул, что Латинская Америка очень важна. Зеленский хотел бы организовать саммит с представителями континента. Он также подчеркнул, что готов уехать из страны, чтобы присутствовать лично на этой встрече.

Кто не поддержал украинскую формулу мира