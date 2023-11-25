Во время пресс-конференции Зеленского и лидеров других стран прозвучали сирены

В Киеве за последние дни часто раздается воздушная тревога. Одна из них прервала пресс-конференцию Владимира Зеленского и лидеров Швейцарии и Латвии.

Соответствующий фрагмент видео распространяется в сети, сообщает 24 Канал. Украинский лидер с коллегами спустились в укрытие.

Обратите внимание Если бы Путин мог устроить еще один Голодомор, он бы это сделал, – Зеленский

На какой вопрос успел ответить Зеленский

Владимир Зеленский во время пресс-конференции успел ответить на один вопрос. Речь идет о блокаде на польско-украинской границе. Президент призвал дать полякам время. Украинский лидер уверен, что дальше наступит потепление.

На границе есть сложности, я считаю, прежде всего, из-за некоторых политических шагов наших соседей. Я считаю, нам нужно иметь очень взвешенную политику, план действий, за которым следовать. У нас есть этот план. Я уверен, что мы сможем это сделать. Я думаю, нам нужно дать немного времени нашим соседям, все потеплеет,

– подчеркнул глава государства.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что ранее удалось достичь взаимопонимания с Румынией.

! По данным пограничников, в очереди застряли около 2300 грузовиков. В последние дни ситуация не улучшилась.