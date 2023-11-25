Відповідний фрагмент відео поширюють у мережі, інформує 24 Канал. Український лідер з колегами спустилися в укриття.

Зверніть увагу Якби Путін міг влаштувати ще один Голодомор, він би це зробив, – Зеленський

На яке питання встиг відповісти Зеленський

Володимир Зеленський під час пресконференції встиг відповісти на одне запитання. Мовиться про блокаду на польсько-українському кордоні. Президент закликав дати полякам час. Український лідер впевнений, що далі настане потепління.

На кордоні є складнощі, я вважаю, перш за все, через деякі політичні кроки наших сусідів. Я вважаю, нам треба мати дуже виважену політику, мати план дій, за яким іти. У нас є цей план. Я впевнений, що ми зможемо все це зробити. Я думаю, нам треба дати трішки часу нашим сусідам, все потеплішає,

– наголосив глава держави.

Окрім того, Зеленський наголосив, що раніше вдалося досягнути порозуміння з Румунією.

Зауважте! За даними прикордонників, наразі у черзі застрягли близько 2300 вантажівок. Упродовж останніх днів ситуація не покращилася.