На Харьковщине россияне попали снарядом в авто мужчины, который вез людям хлеб

Захватчики продолжают совершать террор над гражданскими жителями Украины. Российские террористы попали снарядом в авто, перевозившее хлеб.

Трагедия произошла 7 ноября около 10 утра в Харьковской области. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

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Водитель автомобиля получил ранение

Кирилл Тимошенко рассказал, что водитель госпитализирован с ранениями. Российский снаряд попал в один из гражданских автомобилей, который доставлял хлеб в населенные пункты Купянского района.

Заметим, что ВСУ полностью освободили Купянск еще 9 сентября. Однако оккупанты продолжают терроризировать его жителей постоянными обстрелами.

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Сколько территории в Харьковской области до сих пор находится под оккупацией

Почти всю Харьковскую область ВСУ уже освободили и зачистили от оккупантов. Однако на 7 ноября небольшая часть региона до сих пор находится под оккупацией.

Об этом рассказал советник ОП Михаил Подоляк. По его словам, захватчики до сих пор контролируют 1-2,5% территории Харьковщины.

Подоляк отметил, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области несколько замедлилось. Дело в том, что оккупантов становится все больше, ведь к ним прибывают мобилизованные.

Кроме того, советник ОП добавил, что у россиян есть большой арсенал советского вооружения. Однако ВСУ все же двигаются вперед, несмотря на эти трудности.

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