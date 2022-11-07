Трагедія трапилася 7 листопада близько 10 ранку у Харківській області. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

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Водій автівки отримав поранення

Кирило Тимошенко розповів, що водія госпіталізували з пораненнями. Російський снаряд влучив в один з цивільних автомобілів, що саме доставляв хліб у населені пункти Куп'янського району.

Зауважимо, що ЗСУ повністю звільнили Куп'янськ ще 9 вересня. Однак окупанти продовжують тероризувати його жителів постійними обстрілами.

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Скільки території на Харківщині досі перебуває під окупацією

Майже всю Харківську область ЗСУ вже звільнили й зачистили від окупантів. Однак станом на 7 листопада невелика частина регіону досі перебуває під окупацією.

Про це розповів радник ОП Михайло Подоляк. За його словами, загарбники досі контролюють 1 – 2,5% території Харківщини.

Подоляк зауважив, що контрнаступ ЗСУ на Харківщині дещо сповільнився. Річ у тім, що окупантів стає все більше, адже до них прибувають мобілізовані.

Крім того, радник ОП додав, що у росіян є великий арсенал радянського озброєння. Однак ЗСУ все ж рухаються вперед, не зважаючи на ці труднощі.

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