Гонки "террористов номер 1", или в чем путин уже превзошел бен Ладена

Создается такое впечатление, что когда США объявили "террористом номер 1" эдакого бен Ладена, то это вызвало страшную обиду со стороны путена.

"Чемпион" тысяч смертей

Ну действительно, называть кого-то другого "террористом номер 1" при живом путене – это все равно, что выдать "Золотой мяч" при живых Рональду и Месси какому-то форварду любительского клуба физкультуры.

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Бен Ладен вошел в историю благодаря одному теракту. Серьезному, масштабному, но одному. А его российский коллега занимается этим уже более 20 лет. Жертвами российского терроризма стали уже сотни тысяч человек, и счет растет.

В погоне за званием "террориста номер 1" путен начал брать не только количеством, но и разнообразием терактов. Практически любые способы терроризма использовались им за это время. Подрыв жилых домов. Подрыв самолетов с пассажирами. Массовые ракетные обстрелы гражданских. Похищение, пытки и убийства людей. Биотерроризм и использование ядовитых веществ против противников. Экотерроризм. Уничтожение культурного наследия. Кибертерроризм... Все это – не какие-то отдельные теракты, а куча идентичных действий. Ну а о таких "мелочах", как ядерный терроризм, и говорить нечего.

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Всемирный синдром захваченного самолета

Он – это и бен Ладен, и Асахара, и Ильич Рамирес Санчес… И еще куча известных террористов одновременно.

Но должное признание так и не приходит!

Цивилизованный мир очень беспокоится, что разные "восточные лидеры" потом не смогут торговать с этим прекрасным политическим лидером и его не менее прекрасным режимом… Выглядит это так, что в захваченном террористами самолете все больше волнуются, чтобы не прекратилась торговля снеками и напитками. Но он продолжает свою борьбу за признание…

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