11 мая, 11:20
Весь пол "застелен" наличными: полиция разоблачила преступную схему в медучреждениях Запорожья

Даниил Муринский
Основные тезисы
  • Полиция Запорожья разоблачила преступную схему с поддельными документами об инвалидности.
  • Правоохранители провели 45 обысков и сообщили о подозрении шести злоумышленникам, наложив арест на имущество стоимостью около 20 миллионов гривен.

Полиция разоблачила преступную схему в медицинских учреждениях Запорожья. Злоумышленники заработали на фейковых документах об инвалидности более 200 миллионов гривен.

Участники преступной группы за деньги создавали для военнообязанных документы. Об этом сообщили в полиции.

Как полиция разоблачила преступную организацию?

Участники схемы искали людей и предлагали "помочь" в оформлении группы инвалидности из-за якобы влияния вредных веществ на работе. Стоимость фейковых документов была 420 тысяч гривен.

За полученные деньги злоумышленники оформляли историю болезни, вносили фейковые сведения в официальные документы, выводов и справок. Дельцы даже организовывали "стационарное лечение" в частных больницах Запорожья.

Впоследствии в медицинские документы вносили фальшивые диагнозы, а мужчин направляли к "своим" врачам, которые за деньги подтверждали эти вымышленные болезни и связывали их с работой, чтобы оформить нужные справки.

Правоохранители сообщили, что поддельные документы помогли военнообязанным получить отсрочку, повысить выплаты и выехать за границу, а схемой воспользовались не менее 500 человек.

Следователи провели 45 обысков в больницах, а также в квартирах, домах и машинах подозреваемых. Правоохранители изъяли:

  • 7,3 миллиона гривен;
  • медицинские печати и штампы;
  • фиктивную документацию;
  • дела "пациентов";
  • жесткие диски;
  • технику и 24 телефона;
  • черновые записи.

Шестерым злоумышленникам следователи сообщили о подозрении в:

  • Злоупотреблении влиянием;
  • предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу;
  • несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах;
  • легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.

Также был наложен арест на имущество фигурантов стоимость которого составляет около 20 миллионов гривен. Полиция отметила, что расследование продолжается, а других причастных к схеме разыскивают.

