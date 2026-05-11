Весь пол "застелен" наличными: полиция разоблачила преступную схему в медучреждениях Запорожья

Полиция разоблачила преступную схему в медицинских учреждениях Запорожья. Злоумышленники заработали на фейковых документах об инвалидности более 200 миллионов гривен.

Участники преступной группы за деньги создавали для военнообязанных документы. Об этом сообщили в полиции.

Смотрите также 34 тысячи долларов за "бронь" от мобилизации: СБУ задержали своего же сотрудника

Как полиция разоблачила преступную организацию?

Участники схемы искали людей и предлагали "помочь" в оформлении группы инвалидности из-за якобы влияния вредных веществ на работе. Стоимость фейковых документов была 420 тысяч гривен.

За полученные деньги злоумышленники оформляли историю болезни, вносили фейковые сведения в официальные документы, выводов и справок. Дельцы даже организовывали "стационарное лечение" в частных больницах Запорожья.

Впоследствии в медицинские документы вносили фальшивые диагнозы, а мужчин направляли к "своим" врачам, которые за деньги подтверждали эти вымышленные болезни и связывали их с работой, чтобы оформить нужные справки.

Правоохранители разоблачили масштабную преступную схему / Фото полиции

Правоохранители сообщили, что поддельные документы помогли военнообязанным получить отсрочку, повысить выплаты и выехать за границу, а схемой воспользовались не менее 500 человек.

Следователи провели 45 обысков в больницах, а также в квартирах, домах и машинах подозреваемых. Правоохранители изъяли:

7,3 миллиона гривен;

медицинские печати и штампы;

фиктивную документацию;

дела "пациентов";

жесткие диски;

технику и 24 телефона;

черновые записи.

Шестерым злоумышленникам следователи сообщили о подозрении в:

Злоупотреблении влиянием;

предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу;

несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах;

легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.

Также был наложен арест на имущество фигурантов стоимость которого составляет около 20 миллионов гривен. Полиция отметила, что расследование продолжается, а других причастных к схеме разыскивают.

Что еще известно об успешных операциях полиции?

В пиццерии на Среднефонтанской улице в Одессе произошла стрельба, было слышно 5 выстрелов. Инцидент обошелся без пострадавших, а стрелка оперативно задержала полиция.

В Одессе задержаны три человека, подозреваемых в продаже более 50 тонн гуманитарной помощи. Злоумышленники находятся под стражей по обвинению в незаконном обогащении на гуманитарной помощи.

Нацполиция провела более 40 обысков у должностных лиц ТЦК и оформила более 150 админпротоколов за коррупционные нарушения. Среди фигурантов – руководитель РТЦК в Одессе, который обогатился активами на 45 миллионов гривен.