Претензии к МАУ безосновательны, – Яременко об авиакатастрофе в Иране

Председатель Комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко, депутат от "Слуги народа" считает, что претензии к авиакомпании МАУ из-за авиакатастрофы самолета в Иране, безосновательны.

Он отмечает, претензии к авиакомпании МАУ не имеют ничего общего с высокими эксплуатационными стандартами, как и стандартам в области безопасности этого авиаперевозчика. Об этом депутат написал на своей фейсбук-странице.

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Самолеты сами по себе изнутри не загораются. И этого вполне точно никогда не было с самолетами МАУ,

– отметил нардеп.

Богдан Яременко также отметил, что Украина ожидает полную открытость со стороны авиационных властей и следствия Ирана.

Нардеп сообщил, что 13 января Комитет по вопросам внешней политики на своем заседании заслушает информацию о катастрофе и рассмотрит вопрос ситуации и вокруг Ирана.

Когда и где произошла трагедия?

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

Самолет вылетел из международного аэропорта имени Хомейни. Администрация аэропорта подтвердила факт катастрофы.

Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

Что известно о погибших?

По неподтвержденным данным, большинство пассажиров на борту были гражданами Ирана и Канады.

Предварительный список: В авиакатастрофе в Иране разбились 11 украинцев

По данным посольства Украины в Иране, 9 членов экипажа были украинцами. Обозреватель, ссылаясь на свои источники, публикует такой предварительный список пассажиров, зарегистрировавшихся на рейс самолета МАУ, который разбился в Тегеране

граждане Ирана – 71;

граждане Канады – 73;

граждане Германии – 4;

граждане Великобритании – 3;

граждане Швеции – 8;

граждане Афганистана – 6;

граждане Украины – 2.

Телеграмм канал Baza опубликовал предварительный список погибших граждан Украины.

Сергей Хоменко

Екатерина Статник

Марина Микитюк

Валерия Овчарук

Владимир Гапоненко

Юлия Сологуб

Ольга Кобюк

Елена Малахова

Алексей Наумкин

Игорь Матков

Денис Лихно

Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.

Причины авиакатастрофы

Иранские службы спасения уже нашли черный ящик самолета. Официальный представитель аэропорта Имама Хомейни назвал предварительной причиной авиакатастрофы в Иране возгорания двигателя.

В соцсетях появилась информация, что самолету – четыре года.

"Погуглила бортовой номер 737-8KV UR-PSR, оказывается – это мы снимали его первый рейс в 2017 году, еще нового-нового. Летели в Вильнюс, открывать безвиз, кто-то нас в Борисполе еще во время съемок сюжета снял", – написала в фейсбуке журналистка Яна Слесарчук.

Реакция МИД и президента Украины

На месте происшествия, в аэропорту "Имам Хомейни", находятся посол и консул Украины в Иране. Украинское посольство уточняет списки погибших и информацию об обстоятельствах трагедии.

При Совете национальной безопасности и обороны Украины по поручению президента Владимира Зеленского создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.

В состав оперативного штаба вошли премьер-министр Украины, министр иностранных дел, министр обороны, министр внутренних дел, председатель СБУ, председатель Службы внешней разведки, глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Департаменте консульской службы МИД Украины создана оперативная кризисная группа, телефон горячей линии – 238 17 77.

Сюжет 24 канала об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране: смотрите видео