Претензії до МАУ безпідставні, – Яременко про авіакатастрофу в Ірані

Голова Комітету з питань зовнішньої політики Богдан Яременко, депутат від "Слуги народу" вважає, що претензії до авіакомпанії МАУ через авіакатастрофу літака в Ірані, безпідставні.

Він зазначає, претензії до авіакомпанії МАУ не мають нічого спільного з високими експлуатаційними стандартами, як і зі стандартами в сфері безпеки цього авіаперевізника. Про це депутат написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Літаки самі по собі зсередини не загоряються. І цього цілком точно ніколи не було з літаками МАУ,

– зауважив нардеп.

Богдан Яременко також наголосив, що Україна очікує повну відкритість з боку авіаційної влади і слідства Ірану.

Нардеп повідомив, що 13 січня Комітет з питань зовнішньої політики на своєму засіданні заслухає інформацію про катастрофу і розгляне питання ситуації в і навколо Ірану.

Коли і де сталася трагедія?

Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.

Літак вилетів з міжнародного аеропорту імені Хомейні. Адміністрація аеропорту підтвердила факт катастрофи.

Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.

Що відомо про загиблих?

За непідтвердженими даними, більшість пасажирів на борту були громадянами Ірану та Канади.

Попередній список: В авіакатастрофі в Ірані розбилися 11 українців

За даними посольства України в Ірані, 9 членів екіпажу були українцями. Обозреватель, посилаючись на свої джерела, публікує такий попередній список пасажирів, які зареєструвалися на рейс літака МАУ, який розбився в Тегерані:

громадяни Ірану – 71;

громадяни Канади – 73;

громадяни Німеччини – 4;

громадяни Великобританії – 3;

громадяни Швеції – 8;

громадяни Афганістану – 6;

громадяни України – 2.

Телеграм-канал Baza опублікував попередній список загиблих громадян України.

Сергій Хоменко ​Катерина Статник Марина Мікітюк Валерія Овчарук Володимир Гапоненко Юлія Сологуб Ольга Кобюк Олена Малахова Олексій Наумкін Ігор Матков Денис Лихно

Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень. Зараз рятувальники збирають тіла людей на території близько двох гектарів, щоб передати їх судмедекспертам.

Причини авіакатастрофи

Іранські служби порятунку вже знайшли чорну скриньку літака. Офіційний представник аеропорту Імама Хомейні назвав попередньою причиною авіакатастрофи в Ірані займання двигуна.

У соцмережах з'явилася інформація, що літаку – чотири роки.

"Погуглила бортовий номер 737-8KV UR-PSR, виявляється – це ми знімали його перший рейс в 2017 році, ще нового-нового. Летіли в Вільнюс, відкривати безвіз, хтось нас в Борисполі ще під час зйомок сюжету зняв", – написала у фейсбуці журналістка Яна Слесарчук.

Реакція МЗС та президента України

На місці події, в аеропорту "Імам Хомейні", перебувають посол і консул України в Ірані. Українське посольство уточнює списки загиблих і інформацію про обставини трагедії.

При Раді національної безпеки і оборони України за дорученням президента Володимира Зеленського створили оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Ірані.

До складу оперативного штабу увійшли прем'єр-міністр України, міністр закордонних справ, міністр оборони, міністр внутрішніх справ, голова СБУ, голова Служби зовнішньої розвідки, глава Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У Департаменті консульської служби МЗС України створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії – 238 17 77.

Сюжет 24 каналу про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані: дивіться відео