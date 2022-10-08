В Кремле неправильно перевели, – Зеленский уточнил заявление о "превентивных ударах" по России

Президент Владимир Зеленский призвал к "превентивным ударам" по России. Он объяснил, что говорится о санкциях, а не об атаках по территории страны-террориста.

В Кремле случилась настоящая истерика из-за заявления Зеленского. В частности, спикер Владимира Путина Дмитрий Песков извратил слова главы государства и цинично заявил, что они якобы были "призывом к началу мировой войны с непредсказуемыми ужасными последствиями".

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Президент объяснил свои слова о "превентивных ударах"

Зеленский заявил, что не призывал к атакам по территории России. Он говорил по-украински и использовал слово "удар", которое потом неправильно перевели.

После этого перевода они (русские – 24 канал) сделали по-своему. Как им выгодно. И начали ретранслировать его в других направлениях,

– добавил президент.

Заметим, что на английском слово "удары" можно перевести как:

kicks, одним из значений которого еще являются "пинки",

attacks, значение которого более жестко – "атаки" или "приступы".

Поэтому это неправильно переведенное выражение было воспринято слишком буквально. Зеленский уточнил, что подразумевал именно санкции. Он отметил, что подготовка Кремлем своего общества к возможным ядерным ударам по Украине очень опасна.

"Это очень опасно. Они не готовы этого делать, использовать (ядерное оружие – 24 канал). Но они начинают говорить. Они не знают, будут ли использовать или нет. Я думаю, что даже говорить об этом опасно", – отметил глава государства. .

Зеленский подытожил, что Путин боится не ядерного удара, а россиян, ведь только они могут "его заменить, забрать у него власть и отдать его другому человеку".

Кратко о заявлении Зеленского о "превентивном ударе"

В ходе онлайн-выступления в Институте Лоуи 6 октября Президент Владимир Зеленский заявил, что НАТО и международное сообщество должны пересмотреть порядок реагирования на возможное применение Россией ядерного оружия и предусмотреть превентивные удары. Однако об использовании ядерного оружия для ударов по территории страны-агрессора не было ни слова.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров уточнил, что президент говорил о периоде до 24 февраля, когда мир должен был принять превентивные меры, чтобы не дать России развязать войну.

В заявлении говорилось лишь о санкциях, а не о применении ядерного оружия. По словам Никифорова, шантажировать мир взрывами на Запорожской АЭС и намеками на ядерные удары позволяет себе только Россия.

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