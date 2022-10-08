У Кремлі трапилася справжня істерика через заяву Зеленського. Зокрема, речник Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков перекрутив слова глави держави та цинічно заявив, що вони буцімто були "закликом до початку світової війни із непередбачуваними жахливими наслідками".

До теми МЗС Росії прудко підхопило фейкові "слова Зеленського" про превентивний ядерний удар

Президент пояснив свої слова про "превентивні удари"

Зеленський заявив, що не закликав до атак по території Росії. Він говорив українською та використав слово "удар", яке потім неправильно переклали.

Після цього перекладу вони (росіяни – 24 канал) зробили по-своєму. Як їм вигідно. І почали ретранслювати його в інших напрямках,

– додав президент.

Зауважимо, що англійською слово "удари" можна перекласти, як:

kicks, одним зі значень якого ще є "стусани",

attacks, значення якого є жорсткішим – "атаки" або "напади".

Тож цей неправильно перекладений вираз сприйняли занадто буквально. Зеленський уточнив, що мав на увазі саме санкції. Він зазначив, що підготовка Кремлем свого суспільства до можливих ядерних ударів по Україні є дуже небезпечною.

"Це дуже небезпечно. Вони не готові робити це, використовувати (ядерну зброю – 24 канал). Але вони починають говорити. Вони не знають, чи використовуватимуть, чи ні. Я думаю, що навіть говорити про це небезпечно", – зазначив глава держави.

Зеленський підсумував, що Путін боїться не ядерного удару, а росіян, адже лише вони можуть "його замінити, забрати у нього владу і віддати її іншій людині".

Коротко про заяву Зеленського про "превентивний удар"

Під час онлайн-виступу в Інституті Лоуї 6 жовтня Президент Володимир Зеленський заявив, що НАТО і міжнародна спільнота мають переглянути порядок реагування на можливе застосування Росією ядерної зброї та передбачити превентивні удари. Однак про використання ядерної зброї для ударів по території країни-агресорки не було жодного слова.

Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров уточнив, що президент говорив про період до 24 лютого, коли світ повинен був вжити превентивних заходів, щоб не дати Росії розв'язати війну.

В заяві мовилося лише про санкції, а не про застосування ядерної зброї. За словами Никифорова, шантажувати світ вибухами на Запорізькій АЕС та натяками на ядерні удари дозволяє собі лише Росія.

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