Превысил скорость и вылетел на "встречку": в Черкассах произошло смертельное ДТП

В Черкассах 20 июня KIA Optima столкнулась с Audi A4. ДТП произошло, скорее всего, из-за превышения скорости. В результате три человека погибли.

Авария произошла около 23:00 на перекрестке улицы Пастеровской и бульвара Шевченко.

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Почему возникло ДТП

Правоохранители рассказали, что водитель KIA Optima не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Audi A4.

В результате 44-летнего мужчину за рулем Киа зажало в середине авто. Спасатели доставали его с помощью специальных средств. Медики повезли пострадавшего в больницу.

На фото, которые обнародовала полиция, видно, что машины разбиты вдребезги.

ДТП в Черкассах / Фото Нацполиции

Погибли три человека

40-летний пассажир KIA погиб на месте, 25-летний водитель Audi A4 тоже. 28-летняя пассажирка второго авто получила тяжелые травмы. Ее быстро доставили в Третью городскую больницу, однако спасти девушку не удалось.

Было превышение скорости

Правоохранители расследуют обстоятельства аварии, однако предварительной причиной ДТП является превышение скорости.

Продолжается досудебное расследование.

Громкое ДТП в Черкассах было 4 декабря 2020 года. Водитель Volkswagen Caddy на пешеходном переходе сбил бабушку и малолетнего мальчика. К сожалению, женщина от полученных травм погибла на месте, а ребенок попал в больницу.



Авто разнесло вдребезги / Фото Нацполиции