Прежде чем говорить о мобилизации людей, нужно мобилизовать ресурсы, – нардеп и военный

У Украины нет времени на долгие дискуссии относительно того, каким будет закон о мобилизации. Нам нужно бороться за независимость, а не терять время на политические игры, считает народный депутат и военный Лозинский, который освобождал Херсон.

Роман Лозинский отметил важность FPV-дронов. По его словам, достаточное количество новейшей техники поможет военным чувствовать себя увереннее и мотивирует военнообязанных мобилизоваться. Это мнение он высказал в эфире телемарафона.

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ВСУ нужны технологии

Вся страна последний месяц, а то и два говорит о мобилизации людей, вместо того чтобы говорить о мобилизации ресурсов,

– высказался Лозинский.

Он убежден: если люди будут знать, что Силы обороны имеют дрон для разведки, что они не будут штурмовать позиции или окопы россиян с автоматом, а просто залетят на ударном FPV-дроне или сделают сброс, это снимет много вопросов по мобилизации.

В этом случае новые мобилизованные будут идти добровольно, с уверенностью, что они выполнят задачи и вернутся живыми, что риск погибнуть минимальный.

Эти решения в парламенте есть, но почему-то стали говорить именно о мобилизации людей. В то же время Лозинский подчеркнул: войны выигрывают люди и техникой овладевают люди.

Кто должен говорить о мобилизации

По мнению Лозинского, у нас нет права и нет шансов месяцами дискутировать о новом законе. Украина борется за независимость, и закон о мобилизации жизненно важен.

Что интересно, Лозинский является представителем оппозиции, но считает, что нет времени на политические игры.

Согласно Конституции, за мобилизацию отвечает президент Украины. Он должен выйти, рядом с ним должны стоять министр обороны, Главнокомандующий Залужный. Возможно, даже с ними должны стоять оппозиционные политики, и все вместе обращаться к украинцам,

– объяснил он.

Тогда люди смогут поверить политикам, которые выходят с решениями.

Кто такой Роман Лозинский

Он воевал на Херсонском направлении, был одним из тех, кто освобождал Херсон. Имеет награду Главнокомандующего "Золотой Крест", служил в морском центре ССО. Политическую деятельность начал еще до войны, является членом депутатского объединения "Справедливость". Парень является членом Пласта, активно занимается спортом, входит в список Forbes "30 до 30: творцы будущего".