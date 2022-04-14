Прежде всего надо восстанавливать транспортное сообщение, – Кубраков об этапах отстройки Украины

Восстановления Украины после войны с Россией будут начинать с транспортного сообщения и зачистки территорий, где велись боевые действия. Всего в Министерстве инфраструктуры обозначили три этапа восстановления.

Украину ждут три этапа восстановления

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что первым этапом восстановления будет транспортное сообщение. По словам министра, без транспортного сообщения ничего не работает.

Стоящее Около 300 мостов разрушены, повреждены дороги, – Кубраков о масштабах разрушений от войны

Прежде всего – это транспортное сообщение, потому что без этого ничего не работает. Когда нет мостов, нельзя доставить продукты питания, сети супермаркетов не работают, гуманитарная помощь не доезжает, лекарства не доезжают, люди не возвращаются. Базовый уровень – это транспортное сообщение,

– заявил он.

Кубраков отметил, что в городах, где были боевые действия, нужно убрать обломки и снаряды. По его словам, вопрос безопасности важнее всего.

"И конечно убираем в этих городах. Потому что если там везде обломки или снаряды валяются, никто там жить не будет. Безопасность важнейший вопрос. Это первый этап", – сказал министр.

Глава Министерства инфраструктуры заявил, что второй этап восстановления – это ремонт зданий, которые уцелели. Для этого, по словам Кубракова, из резервного фонда выделили 1 миллиард гривен.

Второй этап – ремонт зданий, которые можно отремонтировать. 1 миллиард гривен выделили из резервного фонда именно на это. Речь о том, чтобы заменить окна, поставить двери, отремонтировать крышу. Такие базовые вещи,

– отметил он.

Третий этап, как рассказал министр, касается людей, которые полностью потеряли жилье из-за российско-украинской войны.

"Им нужно его построить. Это тоже разделяется на два этапа: временное жилье, которое, я надеюсь, мы довольно быстро увидим, качественное нормальное жилье, – наши люди не вернутся, если это будет что-то непонятное. А дальше в зависимости от ситуации", – рассказал он.

В Чернигове будет отдельный район

Александр Кубраков сообщил, что в Чернигове должны построить отдельный район для людей, которые потеряли свои дома. Зато Мариуполь придется строить заново.

В Чернигове, я так понимаю, будет отдельный район, который построят для людей, потерявших свои квартиры в многоквартирных домах. Такой подход будет. Он может где-то отличаться. Мариуполь – это город, который нужно заново строить и проектировать,

– резюмировал министр.

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