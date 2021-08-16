Не хотел допустить кровопролития, – президент Афганистана объяснил побег из страны

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что бежал из страны, чтобы не допустить кровопролития. Политик подчеркнул: в противном случае талибы были настроены устроить в столице бойню.

Президент напомнил, что в Кабуле проживают 6 миллионов человек. Все они могли бы стать заложниками ситуации.

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Талибан ясно дал понять, что готов провести кровавое наступление на Кабул и его жителей и изгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уехать,

– заявил Гани.

Политик подчеркнул: теперь талибы ответственны за честь и жизнь народа Афганистана.

Где находится Гани – неизвестно

В своем сообщении Гани не сообщил, куда скрылся.

По данным Kabul News, политик находится в Омане.

В то же время издание The New York Times сообщило, что Гани отправился в Узбекистан.

Кроме того, СМИ озвучивали версию, что президент находится в Казахстане. В МИД страны опровергли эту информацию.

Сейчас ни одна страна мира не подтвердила присутствие Гани на своей территории.

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