Президент Афганистана убегал, набив вертолет деньгами, – СМИ
Источник:РИА новости
Президент Афганистана Ашраф Гани отрекся от власти и бежал из столицы. С собой он прихватил много наличности, которой набивал даже не чемоданы, а несколько авто.
По крайней мере такую информацию предоставили СМИ в российском посольстве. О том, как бежал Ашраф Гани, рассказал пресс-секретарь дипломатической миссии Никита Ищенко.
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Наличными набивали вертолет
Четыре авто президента Афганистана Гани набили деньгами. Они приехали в аэропорт, где наличные начали перепаковывать в вертолет. Все, что не все поместилось в вертолет, осталось в аэропорту.
Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани бежал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, остальную часть денег пытались затолкать в вертолет, но не все поместилось,
– рассказал пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.
Он добавил, что купюры вроде бы просто остались лежать на взлетной полосе.
Побег Гани из Афганистана и хаос в аэропорту: коротко
- За последние несколько дней талибы смогли захватить крупнейшие города Афганистана и подошли в притык к столице Кабула.
- Тогда президент Афганистана Ашраф Гани отрекся от власти и бежал из страны 15 августа. Вместе с ним вылетело его ближайшее окружение.
- В тот же день талибы объявили, что взяли под контроль всю территорию страны.
- Гани объяснил, что сделал это, чтобы "избежать кровопролития".
- Тогда США, Великобритания, ЕС, Канада и другие страны начали эвакуировать своих граждан.
- Вечером в аэропорту Кабула начался хаос: люди, пытаясь спастись, цеплялись за борта эвакуационных самолетов.