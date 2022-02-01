Президент Армении Саркисян официально ушел в отставку
Источник:сайт Национального собрания Армении
Президент Армении Армен Саркисян принял решение уйти в отставку. Его желание согласовали 1 февраля.
Следовательно, полномочия Саркисяна в должности президента прекратили. Глава Национального собрания Ален Симонян подписал соответствующий протокол.
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Обязанности президента исполняет спикер
Согласно Конституции, если главу государства увольняют, он не может исполнять полномочия, уходит в отставку или умирает, то до того, как изберут нового президента, его обязанности исполняет глава Нацсобрания – Симонян.Заметим! Полномочия спикера передали вице-спикеру Национального собрания Аскопу Аршакяну.
Когда ждать досрочных выборов
Согласно Конституции, досрочные выборы президента можно организовать не раньше, чем через 25 дней, и не позднее, чем через 35 дней после того, как пост президента – вакантный.
Скорее всего, выборы нового президента могут пройти в течение десяти дней, начиная с 25 февраля.
Что известно об Армене СаркисянеОн был президентом с апреля 2018 года. В 1996 – 1997 годах занимал должность премьер-министра. Кроме того, Саркисян был послом в Великобритании. В конце ноября 2020 года президент призвал правительство Никола Пашиняна уйти в отставку.
Отставка Саркисяна: что известно
- О своем решении уйти в отставку Саркисян сообщил 23 января. Он заявил, что якобы был объектом теорий заговоров.
- Кроме того, он сообщил, что в непростое время для страны не имел влияния на радикальные процессы внутренней и внешней политики.
- Политик отметил, что его решение продуманное и логичное – никак не эмоциональное.
- Также экс-президент заявил, что его родные становились мишенью для разных политических групп.
- У Саркисяна было 7 дней на то, чтобы отозвать свое заявление об отставке. Вчера, 31 января, этот срок истек.