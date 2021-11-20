Президент Болгарии назвал аннексию "нарушением" и снова заявил о "российском" Крыме
Источник:bTV Новините
Румен Радев прокомментировал свое предыдущее заявление о том, что Крым якобы "российский". В этот раз он заявил, что в сказанных словах "нет никакой драмы".
Он также отметил, что в заявлении про Крым говорится о нарушении международного права. Соответствующее заявление политик сделал 19 ноября, отвечая на вопросы журналистов.
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Президент Болгарии снова назвал Крым "российским"
Радев объяснил журналистам, что, мол, "нет никакой драмы", "вопрос совершенно понятен".
Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал вчера вечером (говорится о 18 ноября – 24 канал) в политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским,
– вторично заявил Радев.
Кстати, 18 ноября во время теледебатов Атанас Герджиков, оппонент президента, заявил, что Крым – это Украина. После этого спросил мнение Радева. Именно тогда он назвал Крым "сейчас русским".
Румен Радев является нынешним президентом Болгарии, желающим переизбраться на второй срок.
Кратко о скандале из-за заявления Радева
- После того, как президент Болгарии назвал полуостров "российским", он также заявил, что санкции против России – неэффективны.
- Относительно своей прооккупантской позиции, Румен Радев сказал, что это "прагматизм во внешней политике". Также он добавил, что страна-агрессор – якобы очень важный фактор в борьбе с глобальным терроризмом.
- В украинском МИД отреагировали на слова политика – там сказали, что слова главы Болгарии не способствуют развитию добрососедских отношений между странами и противоречат позиции Софии касательно поддержки суверенитета Украины.
- По требованию МИД Украины, 19 ноября к ним на встречу прибыл посол Болгарии Костадин Коджабашев. Он заверил в неизменной позиции Болгарии касаетельно поддержки территориальной целостности Украины, в том числе Крыма как неотъемлемой части территории.
- Коджабашев объяснил, что Болгария активно участвует в Крымской платформе.