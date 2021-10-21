Президент в больнице и новые выборы: как пророссийские силы расшатывают ситуацию в Чехии

Президент Чехии Милош Земан находится в больнице. Из-за ухудшения состояния здоровья он попал туда фактически сразу после парламентских выборов, которые состоялись 8 – 9 октября.

Как новые выборы повлияют на Россию, как сформируется коалиция и кто возглавит Правительство, а также почему сенат может лишить полномочий президента и какие дела расследует полиция Чехии – читайте в материале 24 канала.

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Кто сформирует коалицию?

После выборов 77-летний Земан успел встретиться с действующим премьер-министром Андреем Бабишем и заявил, что готов поручить ему формирование правительства несмотря на то, что победила коалиция оппозиционных партий.

Так, после выборов большинство в парламенте получила оппозиция – союз "Вместе" трех либеральных партий: гражданских демократов, христианских демократов и ТОП 09 во главе с Петером Фиалой. Поэтому шансы договориться о новом правительстве больше у партии, победившей по процентам.

Они получили 27,79% голосов. На втором месте оказался блок действующего премьер-министра ANO, набравший 27,02%. Несмотря на проценты голосов, депутатов в новом парламенте в ANO будет больше, чем у победителя выборов: 72 против 71 депутата Союза "вместе". Поэтому президент Чехии Милош Земан мог бы поручить и Бабишу формировать кабинет министров. Так, согласно чешскому закону, именно президент страны принимает решение о том, кому доверить эту задачу после парламентских выборов.

Бабиш потерял союзников

Кроме того, в парламент попали крайняя правая партия "Свобода и прямая демократия" и союз двух центристских проевропейских партий – пиратской и STAN.

Впервые в истории страны необходимого количества голосов не набрала Коммунистическая партия, которая поддерживала правительство Андрея Бабиша и продвигала пророссийские месседжи. Еще до голосования партийный блок "Вместе" и союз Пиратской партии и STAN заявили о том, что сотрудничать с партией Бабиша не будут. Поэтому премьер-министр фактически потерял своих союзников.

Кроме того, перед выборами журналисты-международники обнародовали расследование масштабного слива юридических документов Pandora Papers. Согласно им, Бабиш пользовался офшорными компаниями и приобрел во Французской Ривьере замок.

Кандидат политических наук, директор Института мировой политики Евгений Магда отметил, что возможные результаты выборов озвучивались, но до последнего они были "на качелях".

Когда за неделю до голосования опубликовали расследование Pandora Papers – это создало эффект ослабления Бабиша и, соответственно, это мощно ударило по нему и его блоку ANO. Евгений Магда Кандидат политических наук, директор Института мировой политики

Сам Бабиш называет публикацию данных дискредитацией перед выборами. А сейчас уже заявил о том, что готов уйти в опозицию.

Эксперт аналитического центра "Европейские ценности для политики безопасности" Давид Стулик уверен, что Бабиш объявил, что уйдет в оппозицию, потому что очень четко понял "новую парламентскую математику и в его партии никак не получится создать новую коалицию".

Он добровольно заявил о том, что будет конструктивной оппозицией. Конечно, он мог бы быть заинтересован в продолжении того, чтобы быть премьер-министром. Еще во времена его премьерства против него было открыто несколько уголовных дел. Сейчас, если он будет в оппозиции, то, конечно, полиция будет чувствовать меньше давления на себе и, я думаю, что эти уголовные дела будут продолжены,

– пояснил Стулик.

Давид Стулик – эксперт аналитического центра "Европейские ценности для политики безопасности" / Фото Общественное вещание

Россия потеряла "самый сильный голос"

Давид Стулик отметил, что это действительно большая потеря для Российской Федерации, что их близкий союзник – Коммунистическая партия не прошла в парламент, поскольку это был "самый сильный голос для кремлевских нарративов".

Однако российского курса в Чехии не было. В Украине вы часто слышали о пророссийских и антиукраинских высказываниях президента Земана, но даже предыдущее правительство четко поддерживало политику в отношении Украины и санкции против РФ,

– добавил Стулик.

Единственное, что было раньше – это то, что правительство премьера Бабиша часто поддерживалось в парламенте Коммунистической партией. Поэтому Кабинет министров несколько раз был вынужден делать уступки коммунистам, то есть Кремлю.

Например, когда это касалось государственного бюджета и финансирования чешской армии, которая входит в НАТО. Однако, говорит эксперт, этого уже больше не будет, ведь новая коалиция и новое правительство никаким образом не будет зависимо от этих пророссийских сил.

По мнению эксперта, политического кризиса в Чехии точно не будет, потому что если действовать согласно Конституции, то будет сформировано правительство, которое будет иметь большинство в парламенте.

Это правительство, которое будет состоять из двух оппозиционных блоков во главе с будущим премьер-министром. Единственное осложнение, которое сейчас есть – это то, что президент, назначающий премьер-министра, сейчас находится в больнице, и врачи сказали, что его состояние здоровья ему не позволяет выполнять свои конституционные обязанности. Давид Стулик Эксперт аналитического центра "Европейские ценности для политики безопасности"

Что именно со здоровьем президента – общественности не сообщают. Сперва его сторонники заявляли, что это никак не повредит выполнять его конституционные обязанности. Однако впоследствии спикер сената (верхней палаты парламента) Чехии Милош Вистрчил поставил под сомнение возможность госпитализированного президента управлять государством.

Что расследует полиция Чехии

По словам Вистрчила, парламент должен обсудить возможность применения конституционных механизмов для лишения Земана президентских полномочий.

Полиция Чехии также начала расследование в отношении руководства президентской администрации в связи с возможными нарушениями в информировании общественности о состоянии здоровья главы государства.



Президент Чехии Милош Земан / Фото Getty Images

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Кроме того, их интересует, не была ли подделана подпись Земана в резолюции, по которой первое заседание парламента нового созыва должно состояться 8 ноября, когда правительство Бабиша может официально подать в отставку, и начнется процесс формирования нового кабинета.

13 октября врачи проинформировали главу президентского Офиса, что он не способен выполнять свои обязанности, а на следующий день руководитель его офиса завел к Земану спикера нижней палаты парламента Радека Вондрачека. Последний заявил, что получил от Земана подпись на документе, которым назначено первое заседание парламента,

– рассказал Стулик.

Этот визит должен был снять сомнения в способности президента выполнять свои обязанности. Разные специалисты сравнили эту подпись с подписями Земана на предыдущих документах – некоторые из них пришли к выводу, что он фальшивый.

Давид Стулик добавил, что в расследовании относительно подписи могли быть заинтересован как сам Земан, так и его окружение, которое "состоит из очень противоречивых персонажей". Поскольку глава Администрации президента Вратислав Минарж – человек, близкий к Кремлю.

Они были заинтересованы в том, чтобы составить впечатление, что президент – дееспособен, чтобы он мог контролировать этот конституционный процесс формирования нового правительства. Земан еще до выборов, когда был в сознании, говорил, что назначит премьер-министром Бабиша, если тот наберет большинство,

– подчеркнул эксперт.

По его словам, это означало бы затягивание конституционного процесса создания правительства и могло бы вызвать политический кризис. Кроме того, это бы играло на руку прокремлевским персонажам, которые есть в окружении Земана.

Минарж, пояснил аналитик, фактически манипулировал отчетами врачей и пытался создать впечатление, что Земан дееспособен и может руководить конституционными процессами.

Сейчас мы знаем, что это неправда, поэтому против господина Минаржа началось уголовное следствие из-за того, что он манипулировал общественным мнением и поставил под угрозу все конституционные процессы. Он де-факто взял на себя исполнение президентских полномочий,

– добавил он.

Полномочия президента: кто может получить

Если сенат и палата депутатов признают Земана недееспособным, то согласно Конституции, из-за временного лишения полномочий президента, эти функции будут распределены между тремя конституционными представителями – Председателем нижней палаты, Председателем сената (Высшей палаты и парламента), а также премьер-министром. После чего конституционный процесс формирования правительства будет закончен.

Если президент Земан выздоровеет и врач скажет, что он снова способен выполнять свои обязанности, то тогда эти полномочия снова перейдут к нему,

– уточнил Давид Стулик.

"Чехия имеет возможность вернуться к проевропейскому дискурсу"

ближайшее заседание сената состоится 26 октября, и уже тогда сенат может принять решение о начале процедуры отстранения Земана от власти. Нижняя палата парламента начнет работу 8 ноября.

Евгений Магда отметил, что Чехия до известной степени, говорила о том, что "у них – внутренняя оккупация, что потеряна страна, но сейчас они имеют возможность вернуться к более европейскому дискурсу".



Кандидат политических наук, директор Института мировой политики Евгений Магда / Фото из фейсбука эксперта

По мнению аналитика, опасности в политическом кризисе он не видит. Ведь демократия в Чехии имеет свои основы, заложенные событиями 1968 года, когда произошла оккупация Чехии, а далее Бархатной революцией, когда в стране произошло свержение коммунистического режима.

Просто Земан как бывший коммунист вызвал много раздражения у многих. Я думаю, что с соблюдением процедур его просто лишат возможности останавливать влияние на формирование правительства, не более. Не забывайте, что Чехия – парламентская республика, а не президентская. Влияние главы государства здесь сугубо номинальное,

- добавил эксперт.

Магда пояснил, что пророссийского курса в Чехии в последнее время не было. В частности, после того, когда в стране заявили о причастности России к взрывам на их складах осенью 2014 года. Тогда деятельность посольств РФ в Чехии и Чехии в Российской Федерации фактически упала до нуля.

Специалист напомнил, что Россия даже официально признала США и Чехию наименее дружественными к ней государствами. Поэтому о пророссийском курсе речь не идет. Даже наоборот – сейчас Чехия будет более активно критиковать Россию.