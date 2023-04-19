Как дипломатическое поле превращается в минное и при чем здесь президент Бразилии

Предложение бразильского президента Лулы по посредничеству группы нейтральных стран похоже на минное поле, только дипломатическое.

В чем есть угроза посреднических групп

Во-первых, она поддерживает российскую логику, что это вроде бы война между Россией и Западом, а значит Кремль имеет в ней свои "легитимные" интересы безопасности.

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В незападном мире существует глубоко укорененная антипатия к Западу вообще и США в частности. Сейчас там чувствуют шанс избавиться от "опеки" США и Запада и очень опасаются применения к себе санкций – финансовых или других – в случае нежелания соблюдать признанные международные принципы. "Международная понятийность" их устраивает.

Во-вторых, для незападного мира выгодно завершить боевые действия на любых компромиссных условиях, как в отношении настоящего, так и в отношении будущего. Незападный мир понимает мир в логике "размена", которая фундаментально отличается от нашей, где есть "добро – зло, предательство – победа".

И в третьих, если этот процесс начнется, он будет жить "своей жизнью". Он скоро станет не о нас, не об Украине, а об отношениях Запад – Незапад, о перезагрузке мировой архитектуры, деньгах и т.д. Мы там скоро потеряемся, станем только одним элементом торга.

Это, конечно, подойдет России, ведь Сергей Лавров не просто так быстро "прыгнул" в Бразилию сразу после визита бразильского президента Луиза Инасио Лулы да Силвы в Пекин. Он знает, о чем там говорить.

Все это никак не означает, что говорить с китайцами или бразильцами не нужно. Напротив. Но не создавать каких-то посреднических групп с непонятным мандатом и своими интересами, которые будут иметь свою повестку дня, принципиально отличную от нашей.