Нет другого выхода, – президент Чехии рассказал о своем видении Украины в НАТО

Украина еще в сентябре прошлого года подала заявку на членство в НАТО, однако в Альянсе пока ее не рассматривают. Тем не менее, перспективы членства нашей страны там поддерживают.

Президент Чехии Петр Павел убежден, что Украина должна стать членом НАТО. Однако присоединиться к Альянсу, по его словам, наша страна может только после завершения войны с Россией.

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Что говорит Павел о перспективе членства в НАТО

Президент Чехии считает, что союзники должны поддерживать Украину в долгосрочной перспективе на пути к завершению войны и послевоенному восстановлению. Кроме того, политик уверен, что наша страна должна стать членом НАТО.

Я рад, что мы все понимаем, что нет другого выхода, кроме как поддержать Украину. Альтернативой является успех России, который означал бы нам гораздо больше проблем и, возможно, даже более серьезных, чем мы имеем сегодня,

– подчеркнул Павел.

Павел поддерживает членство Украины в НАТО

В первом интервью после избрания на пост президента Чехии Петр Павел заявил, что Украина морально и практически готова стать частью НАТО после завершения войны. По его словам, наше государство полностью заслуживает того, чтобы стать частью НАТО.

К слову, с 2015 по 2018 год Петр Павел возглавлял военный комитет НАТО. После отставки с должности завершил военную карьеру и начал карьеру политика.