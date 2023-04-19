Президент Чехії Петр Павел переконаний, що Україна повинна стати членом НАТО. Однак приєднатися до Альянсу, за його словами, наша країна може тільки після завершення війни з Росією.

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Що каже Павел про перспективу членства в НАТО

Президент Чехії вважає, що союзники повинні підтримувати Україну в довгостроковій перспективі на шляху до завершення війни та післявоєнного відновлення. Крім того, політик переконаний, що наша країна повинна стати членом НАТО.

Я радий, що ми всі розуміємо, що немає іншого виходу, окрім як підтримати Україну. Альтернативою є успіх Росії, який означав би для нас набагато більше проблем і, можливо, навіть серйозніших, ніж ми маємо сьогодні,

– наголосив Павел.

Павел підтримує членство України в НАТО

У першому інтерв'ю після обрання на посаду президента Чехії Петр Павел заявив, що Україна морально і практично готова до того, аби стати частиною НАТО після завершення війни. За його словами, наша держава повністю заслуговує на те, щоб стати частиною НАТО.

До слова, з 2015 до 2018 року Петр Павел очолював військовий комітет НАТО, Після відставки з посади завершив військову кар'єру і почав кар'єру політика.