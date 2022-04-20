Президент Евросовета Мишель обратился к защитникам Мариуполя и пообещал "сделать все возможное"
Президент Европейского Совета Шарль Мишель 20 апреля прибыл в Украину. После встречи с президентом Зеленским Мишель обратился к находящимся в окружении защитникам в Мариуполе.
До встречи с главой Украины Шарль Мишель побывал в разрушенной оккупантами Бородянке. Он выразил уверенность, что ответственные за преступления будут наказаны. Европейский политик также особо обратился к людям, находящимся в окруженном Мариуполе.
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ЕС сделает все возможное для поддержки Украины
Я хочу обратиться к гражданским, а также воинам, которые сейчас находятся в Мариуполе, которые сражаются за независимость Украины. Знайте: вы сражаетесь за европейскую свободу, европейские ценности и устои. Мы сделаем все, что можем, чтобы поддержать Украину,
– сказал Мишель.
Глава Европейского Совета заверил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина победила. ЕС будет принимать все возможные меры для этого. Мишель подчеркнул, что о деталях говорил именно во время встречи с Владимиром Зеленским.
Что известно о последних событиях в Мариуполе:
- Россияне продолжают круглосуточно обстреливать Мариуполь.
- На город и "Азовсталь", где, кроме защитников, находятся и гражданские, сбрасывают сверхтяжелые бомбы.
- Под завалами находятся люди, но из-за постоянных обстрелов их вытащить невозможно.
- Украинские воины просили о гуманитарном коридоре для мирных жителей и раненых собратьев.
Смотрите брифинг президента Зеленского и главы Евросовета Мишеля: