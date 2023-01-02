Путин допустил такие же ошибки, как Сталин: президент Финляндии назвал просчеты агрессора

Президент Финляндии Саули Нииностио сравнил Путина со Сталином. Об этом он заявил в своем новогоднем обращении.

Нииностио заявил, что в Европу в 2022 году вернулись ужасы великой войны. Также он отметил, что финская внешняя политика и политика безопасности переживает исторический поворот.

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Главные ошибки России

Если Россия считала, что масштабная угроза быстро поставит Украину на колени, она допустила серьезную ошибку в своих суждениях. Нельзя не думать о сходстве ситуации с нашей Зимней войной, когда Советский Союз предполагал, что они выйдут на Хельсинки в течение двух недель,

– сказал президент Финляндии.

Нииностио подчеркнул, что руководители страны с авторитарным правлением, Сталин и Путин не смогли распознать ключевой фактор. "Дело в том, что люди, живущие в свободной стране, имеют свою волю и убеждения. И что работающая вместе нация является огромной силой", – подчеркнул он.

Второй ошибкой России он назвал мнение о том, что европейское или западное сочувствие к украинскому народу пройдет.

Президент Финляндии обещает и дальше поддерживать Украину

Он отметил, что вместо того чтобы просто сопереживать, жители Финляндии глубоко переживают это с украинцами. По его словам, поддержка Украины только крепнет.

"Однако просто констатация ошибочных оценок не дает ответа на ключевой вопрос. Как возможно, что проходящая через Европу географическая граница на самом деле является границей между двумя совершенно разными мировоззрениями?.. По эту сторону этой границы невозможно даже подумать, что нация могла бы когда-то представить, что может начать войну против другой. Разница фундаментальна и в конечном счете сводится к уважению человечества и человеческой жизни", – убежден Ниининость.

Президент Финляндии подчеркнул, что все эти годы в мире шли войны и было много жестокости. По его словам, эта жестокость близится и к его стране. "Это заставляет нас понять, что не все готовы принять нашу модель поведения, которую мы считаем правильной. Это заставляет нас учиться реагировать на другие виды моделей и поведения", – подчеркнул президент.