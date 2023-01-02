Нііністьо заявив наголосив, що до Європи у 2022 році повернулися жахи великої війни. Також він зазначив, що фінська зовнішня політика та безпекова політика переживає історичний поворот.

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Головні помилки Росії

Якщо Росія вважала, що масштабна загроза швидко поставить Україну на коліна, вона припустилася серйозної помилки у своїх судженнях. Не можна не думати про схожість ситуації з нашою Зимовою війною, коли Радянський Союз припускав, що вони вийдуть на Гельсінкі упродовж двох тижнів,

– сказав президент Фінляндії.

Нііністьо наголосив, що керівники країни з авторитарним правлінням, Сталін і Путін не змогли розпізнати ключовий фактор. "Річ у тому, що люди, які живуть у вільній країні, мають свою волю і переконання. І що нація, яка працює разом, є величезною силою", – підкреслив він.

Другою помилкою Росії він назвав думку про те, що європейське чи західне співчуття до українського народу мине.

Президент Фінляндії обіцяє й надалі підтримувати Україну

Він зазначив, що замість того, аби просто співпереживати, жителі Фінляндії глибоко переживають це з українцями. За його словами, підтримка України лише міцнішає.

"Однак просто констатація помилкових оцінок не дає відповіді на ключове питання. Як можливо, що географічний кордон, що проходить через Європу, насправді є кордоном між двома зовсім різними світоглядами?.. По цю сторону цього кордону неможливо навіть подумати, що нація могла б колись уявити, що може почати війну проти іншої. Різниця фундаментальна і зрештою зводиться до поваги людства та людського життя", – переконаний Нііністьо.

Президент Фінляндії наголосив, що всі ці роки у світі тривали війни та було багато жорстокості. За його словами, ця жорстокість наближається і до його країни. "Це змушує нас зрозуміти, що не всі готові прийняти нашу модель поведінки, яку ми вважаємо правильною. Це змушує нас вчитися реагувати на інші види моделей та поведінки", – наголосив президент.