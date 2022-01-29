Миланович сказал, что он не является "врагом Украины или другом России". Добавил, что, мол, никогда не пил кофе с послом России.

Кстати Президент Хорватии цинично заявил, что Украине "не место в НАТО"

Пленкович действует как украинский агент, а я как президент Хорватии. Это огромная разница. И с россиянами я не дружественен,
– заявил Миланович.

Миланович советует Украине говорить с боевиками

Политик уверяет, что в Украине прославляют людей, которые якобы "во время Второй мировой войны убивали евреев и поляков". Президент Хорватии посоветовал Киеву продолжать переговоры с сепаратистами.

"С ними надо разговаривать, а не вступать в конфронтацию с ядерной державой. Кто бы их ни поощрял, это шарлатаны, а их в Евросоюзе много", – утверждает Миланович.

Скандальные заявления Милановича

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