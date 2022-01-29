Міланович сказав, що він не є "ворогом України чи другом Росії". Додав, що, мовляв, ніколи не пив каву з послом Росії.
До речі Президент Хорватії цинічно заявив, що Україні "не місце в НАТО"
Пленкович діє як український агент, а я як президент Хорватії. Це величезна різниця. І з росіянами я не дружний,
– заявив Міланович.
Міланович радить Україні говорити з бойовиками
Політик переконує, що в Україні прославляють людей, які начебто "під час Другої світової війни вбивали євреїв та поляків". Президент Хорватії порадив Києву продовжувати перемовини із сепаратистами.
"З ними треба розмовляти, а не вступати у конфронтацію з ядерною державою. Хоч би хто їх заохочував, це шарлатани, а їх у Євросоюзі багато", – стверджує Міланович.
Скандальні заяви Мілановича
- 25 січня президент Хорватії заявив, що країна відкличе своїх військових з НАТО у випадку вторгнення Росії в Україну.
- Прем'єр Пленкович вибачився перед Україною за слова президента. Глава уряду пояснив, що в Україні немає хорватських солдатів.
- Ба більше, він переконував, нібито для України "немає місця в НАТО". Міланович цинічно назвав Революцію Гідності "переворотом", а також сказав, що Україна досі залишається однією з найбільш корумпованих країн.
- Після цих заяв Зоран Міланович потрапив до бази "Миротворця".
- У МЗС України вимагають вибачень від президента Хорватії.
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