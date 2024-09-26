Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, заметив, что в Тегеране есть и те силы, которые хотят продолжить конфронтацию с миром. Таким образом в стране продолжается борьба между политическими силами, кто ее выиграет пока неизвестно.

Что означает заявление президента Ирана

По мнению российского оппозиционного политика, президент Ирана пытается показать из себя крыло реформаторских сил и добиться каких-то результатов. Вероятно, что в Тегеране есть люди, которые понимают, что путь международной изоляции ведет к ухудшению ситуации и даже катастрофе.

Президент Ирана хочет по-другому строить внешнюю политику. Однако там продолжается борьба с теми, кто не желает ничего менять, хочет продолжать курс на конфронтацию со всем миром, финансировать террористические и бандитские структуры,

– объяснил Гудков

Российский оппозиционный политик рассказал, что то, что сейчас заявляет Пезешкиян – это отражение тех сил, которые хотят направить Иран на другой политический курс, которые не готовы к изоляции и противопоставлению с миром.

"Победят ли силы, которые несут определенный позитив, сказать трудно. Однако они хотят это сделать, мы это слышим из уст действующего президента", – добавил он.

Обратите внимание! Политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий считает заявление президента Ирана ложью и назвал его игрой в демократию. Он добавил, что политическое руководство этой страны двуликое и верить этим словам не стоит.