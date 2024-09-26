Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що в Тегерані є й ті сили, які хочуть продовжити конфронтацію зі світом. У такий спосіб в країні триває боротьба між політичними силами, хто її виграє поки невідомо.

Що означає заява президента Ірану

На думку російського опозиційного політика, президент Ірану намагається показати з себе крило реформаторських сил та добитись якихось результатів. Ймовірно, що в Тегерані є люди, які розуміють, що шлях міжнародної ізоляції веде до погіршення ситуації та навіть катастрофи.

Президент Ірану хоче по-іншому будувати зовнішню політику. Однак там триває боротьба з тими, хто не бажає нічого змінювати, хоче продовжувати курс на конфронтацію з усім світом, фінансувати терористичні та бандитські структури,

– пояснив Гудков

Російський опозиційний політик розповів, що те, що зараз заявляє Пезешкіян – це відображення тих сил, які хочуть направити Іран на інший політичний курс, які не готові до ізоляції та протиставлення зі світом.

"Чи переможуть сили, які несуть певний позитив, сказати важко. Однак вони хочуть це зробити, ми це чуємо з вуст чинного президента", – додав він.

Зверніть увагу! Політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький вважає заяву президента Ірану брехнею та назвав її грою в демократію. Він додав, що політичне керівництво цієї країни є дволике і вірити цим словам не варто.