Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, зауваживши, що Іран має звичку заперечувати факт співпраці з Росією. Якщо ж слова президента країни були справжніми, Іран за кілька місяців повинен розпочати дії для зближення з Заходом.

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Заява Ірану щодо війни в Україні

За словами політичного експерта, Іран завжди заперечує, що він комусь щось постачає, він навіть не визнає передачу дронів Росії, які насправді постачає вже понад два роки. Це вже факт, який довели міжнародні спецслужби.

Це вже політична звичка Тегерана говорити на білий чорний і навпаки,

– підкреслив Городницький.

Політичний експерт пояснив, що Іран з Росією ніколи не "дружили" по справжньому. Однак всі розуміють про його підтримку та взаємодію з країною-агресоркою.

Такі політичні заяви – це лише фікція, їм ніколи ніхто не вірить. Наші дипломати часто навіть агресивно відповідали на такі слова,

– зауважив Городницький.

Іран намагається грати в демократію, показати, що він завжди робить правильні речі, координується на міжнародному рівні з громадськими організаціями, але це далеко не так. Це розуміють і громадяни країни.

Керівництво Ірану дуже дволике, вірити його словам – це себе не поважати,

– зазначив політичний експерт.

Якщо все ж сприймати ці слова серйозно, то, на думку Городницького, вони повинні перерости в дії. З часом Іран мав би згортати свою ядерну програму і перестати постачати Росії ракети.

"Якщо за кілька місяців ніяких фактичних дій зі сторони Ірану на зближення до Заходу не відбудеться, значить заява є черговими пустими словами", – додав політичний експерт.

Зверніть увагу! Крім дронів Росія отримала від Ірану балістичні ракети Fath-360. Вони можуть значно розширити можливості Росії на фронті, дозволяючи завдавати більше високоточних ударів. Ймовірно, що країна-агресорка буде застосовувати їх саме на фронті, щоб звільнити свою авіацію для ударів по Україні.

Нагадаймо, що Іран ще у липні 2024 року оголосив про готовність підписати з Росією угоду про всеосяжне стратегічне партнерство. Тим часом Владімір Путін вважає, що угоду потрібно підписати "на найвищому рівні".