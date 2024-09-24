Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, заметив, что Иран имеет привычку отрицать факт сотрудничества с Россией. Если же слова президента страны были настоящими, Иран за несколько месяцев должен начать действия для сближения с Западом.

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Заявление Ирана относительно войны в Украине

По словам политического эксперта, Иран всегда отрицает, что он кому-то что-то поставляет, он даже не признает передачу дронов России, которые на самом деле поставляет уже более двух лет. Это уже факт, который доказали международные спецслужбы.

Это уже политическая привычка Тегерана говорить на белый черный и наоборот,

– подчеркнул Городницкий.

Политический эксперт объяснил, что Иран с Россией никогда не "дружили" по настоящему. Однако все понимают о его поддержке и взаимодействии со страной-агрессором.

Такие политические заявления – это лишь фикция, им никогда никто не верит. Наши дипломаты часто даже агрессивно отвечали на такие слова,

– отметил Городницкий.

Иран пытается играть в демократию, показать, что он всегда делает правильные вещи, координируется на международном уровне с общественными организациями, но это далеко не так. Это понимают и граждане страны.

Руководство Ирана очень двуликое, верить его словам – это себя не уважать,

– отметил политический эксперт.

Если все же воспринимать эти слова серьезно, то, по мнению Городницкого, они должны перерасти в действия. Со временем Иран должен был бы сворачивать свою ядерную программу и перестать поставлять России ракеты.

"Если за несколько месяцев никаких фактических действий со стороны Ирана на сближение с Западом не произойдет, значит заявление является очередными пустыми словами", – добавил политический эксперт.

Обратите внимание! Кроме дронов Россия получила от Ирана баллистические ракеты Fath-360. Они могут значительно расширить возможности России на фронте, позволяя наносить больше высокоточных ударов. Вероятно, что страна-агрессор будет применять их именно на фронте, чтобы освободить свою авиацию для ударов по Украине.

Напомним, что Иран еще в июле 2024 года объявил о готовности подписать с Россией соглашение между тем Владимир Путин считает, что соглашение нужно подписать "на самом высоком уровне".