Известно, что Иран активно сотрудничал с Россией, но смерть президента не означает, что ситуация кардинально изменится. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог-международник Максим Яли, добавив, что хороших новостей для Украины пока нет.

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"Настоящий руководитель в Иране – это не президент государства, а аятолла Али Хаменеи. Именно он решает курс страны, контролирует внешнюю политику, назначает руководителей министерства обороны, иностранных дел, то есть руководит сектором безопасности", – рассказал Максим Яли.

Как смерть Раиси повлияет на Украину

Хотя различные неофициальные источники выдвигают свои версии авиакатастрофы, но пока говорится только о погодных условиях и неисправности вертолета, ведь он был устаревшим. К тому же это не первая подобная трагедия, которая происходит в небе.

Официально о возможности убийства никто не говорит, но если только предположить такой вариант, то он очень негативно скажется на ситуации в мире. Будут совсем другие последствия для международной стабильности и безопасности.

Это приведет к ухудшению ситуации на Ближнем востоке, обострение, эскалация, и соответственно внимание снова будет отвлечено от Украины. В контексте приближения мирного саммита в Швейцарии, для нас это абсолютно невыгодный расклад сил,

– отметил политолог-международник.

Он добавил, что из-за гибели Раиси, например, уже отменили эфир на арабском телевидении, который должен был быть связан с войной в Украине. Такие эфиры важны, потому что в целом в информационном поле Ближнего Востока украинская тематика отошла на второй план. Это произошло еще в октябре 2023 года после нападения ХАМАС на Израиль.

Более того, сейчас чаще говорят об обострении между Израилем и Ираном, которое является проблемой для мировой безопасности и может перерасти в полномасштабную войну.

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