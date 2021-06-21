Об этом Раиси заявил во время пресс-конференции в Тегеране. По его словам, именно США стали нарушителем заключенного ядерного соглашения с Ираном, выйдя из него в одностороннем порядке.
К теме В Иране МВД назвало победителя президентских выборов
Какова позиция президента Ирана
Раиси призвал США немедленно вернуться к соглашению. Еще одним его требованием является отмена всех санкций, которые те ранее применили в отношении Ирана.
Кроме того, президент страны подчеркнул, что программа баллистических ракет Ирана не подлежит обсуждению.
Я рекомендую правительству США действовать быстро и выполнять взятые на себя обязательства, отменить все санкции и продемонстрировать свою честность,
– подчеркнул новоизбранный президент.
Узнайте больше Иран заявил о готовности к переговорам по ядерному соглашению, но имеет условие для США
Что этому предшествовало
- США и Иран в 2015 году подписали ядерное соглашение. Однако в мае 2018 года Дональд Трамп отказался от него и возобновил санкции против страны.
- Трамп обвинил Тегеран в несоблюдении договоренностей. Однако европейские лидеры не согласились с ним.
- Джозеф Байден в феврале 2021 года отметил, что не будет снимать санкции против Ирана, которые ввел Трамп. По его словам, чтобы обсуждать вопрос санкций, Ирану сначала нужно прекратить обогащение урана.