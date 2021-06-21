Про це Раісі заявив під час пресконференції у Тегерані. За його словами, саме США стали порушником укладеної ядерної угоди з Іраном, вийшовши з неї в односторонньому порядку.

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Якою є позиція президента Ірану

Раісі закликав США негайно повернутися до угоди. Ще однією його вимогою є скасування всіх санкції, які країна раніше застосувала щодо Ірану.

Крім того, президент країни наголосив, що програма балістичних ракет Ірану не підлягає обговоренню.

Я рекомендую уряду США діяти швидко й виконувати взяті на себе зобов'язання, скасувати всі санкції й продемонструвати свою чесність,

– наголосив новообраний президент.

Довідка. Ібрагім Раісі з 2019 року перебуває під санкціями США через причетність до порушень прав людини в Ірані. Мовиться про масові страти політичних в'язнів наприкінці ірано-іракської війни в 1988 році.

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Що цьому передувало