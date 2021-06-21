Про це Раісі заявив під час пресконференції у Тегерані. За його словами, саме США стали порушником укладеної ядерної угоди з Іраном, вийшовши з неї в односторонньому порядку.
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Якою є позиція президента Ірану
Раісі закликав США негайно повернутися до угоди. Ще однією його вимогою є скасування всіх санкції, які країна раніше застосувала щодо Ірану.
Крім того, президент країни наголосив, що програма балістичних ракет Ірану не підлягає обговоренню.
Я рекомендую уряду США діяти швидко й виконувати взяті на себе зобов'язання, скасувати всі санкції й продемонструвати свою чесність,
– наголосив новообраний президент.
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Що цьому передувало
- США та Іран у 2015 році підписали ядерну угоду. Однак у травні 2018 року Дональд Трамп відмовився від неї та відновив санкції проти країни.
- Трамп звинуватив Тегеран у недотриманні домовленостей. Однак європейські лідери не погодились з ним.
- Джозеф Байден у лютому 2021 року зазначив, що не зніматиме санкції проти Ірану, які ввів Трамп. За його словами, щоб обговорювати питання санкцій, Ірану спочатку потрібно припинити збагачення урану.