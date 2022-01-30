Президент Израиля впервые в истории совершил визит в ОАЭ

Президент Израиля Ицхак Герцог в воскресенье, 30 января, впервые в истории совершил визит в ОАЭ. Целью политика является укрепить связи страны в Персидском заливе.

Исторический визит состоялся через 1,5 месяца после визита в ОАЭ израильского премьера Нафтали Беннета. Там он встретился с Абдуллой бен Заид аль-Нахайяном – министром иностранных дел страны.

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Герцог в ОАЭ встретился с представителями власти. В частности, с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бен Заид аль-Нахайяном. Кроме того, израильский политик посетит выставку Dubai Expo. Она должна была состояться еще в 2020 году. Однако из-за пандемии коронавируса мероприятие решили провести позже.

Детали визита Беннета

СМИ сообщили, что визит Беннета в ОАЭ 13 декабря состоялся на фоне обеспокоенности Израиля стран-союзниц в Персидском заливе ядерной программой Ирана. Сейчас переговоры между Ираном и мировыми странами – снова в тупике.

По словам Беннета, визит был замечательным.

Я ценю ваше теплое гостеприимство. Очень рад быть здесь во время первого официального визита израильского лидера. Мы рассчитываем на укрепление отношений между странами,

– заявил премьер.